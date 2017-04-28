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Общество

Умер старший брат премьер-министра Канторо Токтомаматов

В специальной больнице Управделами президента и правительства сегодня ночью скончался старший брат премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова Канторо Токтомаматов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Ранее Канторо Токтомаматова госпитализировали в больницу с инсультом.

Отмечается, что Канторо Шарипович Токтомаматов родился 20 декабря 1947 года. Доктор экономических наук, профессор, академик РАМ.

В 1970 году он окончил экономический факультет Кыргызского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1970 году с должности старшего инспектора отдела финансирования народного хозяйства Ошской области.

После защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в Ленинградском финансово-экономическом институте имени Вознесенского направлен на работу в Кыргызский государственный университет. С 1975 по 1993 год работал в Кыргызском государственном университете преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры статистики, заместителем декана учетно-экономического факультета.

Неоднократно избирался депутатом Джалал-Абадского областного кенеша. Являлся членом различных советов Джалал-Абадской областной государственной администрации, мэрии Джалал-Абада.

Стаж работы в системе высшего профессионального образования — более 40 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50764/
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