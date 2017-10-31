Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во фракции «РАЖ» назревает скандал

Следом за волнениями в парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» назревает скандал со сменой лидера во второй по численности фракции после СДПК — «Республике — Ата Журт». Информацию ИА «24.kg» подтвердил один из ее членов Зарылбек Рысалиев.

Он опроверг, что бунт — это его рук дело. «Я знаю, что такие настроения во фракции зреют. Но организатор возможного смещения Омурбека Бабанова не я. Я к этому отношения не имею. Но Бабанова не поддерживаю. Он очень некрасиво со мной обошелся. Но во главе заговора не встану. Мы же оба из Таласа. Меня просто не поймут на моей малой родине», — отметил Зарылбек Рысалиев.

В парламенте ИА «24.kg» рассказали, что Омурбека Бабанова нет в стране и один из депутатов — Алиярбек Абжалиев — проводит переговоры с членами «РАЖ», обиженными по той или иной причине на лидера, чтобы выразить ему вотум недоверия и сместить с поста главы фракции.

«Для снятия нужно простое большинство — 19 голосов. Одиннадцать уже есть. Если Бабанова удастся сместить, то «РАЖ» может войти в коалицию», — рассказали в Жогорку Кенеше, добавив, что пост фракционного босса прочат нардепу, в прошлом судье Бишкекского горсуда, Курманкулу Зулушеву.

Сам Курманкул Зулушев пока для комментариев недоступен.

«Ко мне пока никто за подписью не обращался, но если придут, я готов выступить против Бабанова», — признался Зарылбек Рысалиев.