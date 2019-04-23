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Происшествия

Начальник Баткенского лесного хозяйства задержан за взятку

Начальник Баткенского лесного хозяйства задержан за взятку. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства К.А. Установлено, что он требовал от подчиненных собрать деньги для якобы дальнейшей передачи лицам, осуществляющим аудит предприятия.

При проверке выявлены и другие нарушения с его стороны. Фальсифицированы документы по проведенным в 2017-2018 годах закупкам, незаконно продано 14,7 тысячи саженцев хвойных деревьев, присвоены деньги, поступающие от аренды пастбищ лесного хозяйства.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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