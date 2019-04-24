Директор Баткенского лесхоза отстранен от должности

В связи с задержанием и проведением следственных мероприятий директор Баткенского лесного хозяйства Абдыкалык Кимсанов временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов. Другим приказом исполняющим обязанности директора Баткенского лесхоза назначен главный лесничий хозяйства Нуралы Акматов.

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«Не 14 тысяч 700 саженцев, как сообщает АКС ГКНБ КР, а 15 тысяч саженцев (можжевельник виргинский — 8 тысяч, туя — 5 тысяч, ели — 2 тысячи) не проданы. Они были переданы в рамках закона государственному природному заповеднику «Падыша-Ата» в рамках двустороннего договора от 3 апреля 2019 года. Виновность или невиновность уже бывшего директора Баткенского лесхоза определит суд», — заключили в ГАООСиЛХ.