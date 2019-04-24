15:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Директор Баткенского лесхоза отстранен от должности

В связи с задержанием и проведением следственных мероприятий директор Баткенского лесного хозяйства Абдыкалык Кимсанов временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов. Другим приказом исполняющим обязанности директора Баткенского лесхоза назначен главный лесничий хозяйства Нуралы Акматов.

Читайте по теме
Начальник Баткенского лесного хозяйства задержан за взятку

«Не 14 тысяч 700 саженцев, как сообщает АКС ГКНБ КР, а 15 тысяч саженцев (можжевельник виргинский — 8 тысяч, туя — 5 тысяч, ели — 2 тысячи) не проданы. Они были переданы в рамках закона государственному природному заповеднику «Падыша-Ата» в рамках двустороннего договора от 3 апреля 2019 года. Виновность или невиновность уже бывшего директора Баткенского лесхоза определит суд», — заключили в ГАООСиЛХ.
Ссылка:
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Уволить главу лесхоза. Чиновники назвали причину, по которой «бунтуют» лесники
Лесники Кыргызстана бунтуют. Почему?
В Кыргызстане сократят количество лесхозов
В рамках проекта «Таза жашоо» лесные хозяйства выделили 188 тысяч саженцев
Десять миллионов саженцев за шесть лет посадили в Кыргызстане. Где они?
Семь сотрудников лесхозов, допустивших вырубку леса, уволены в 2017 году
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
Осталось пять дней до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
БТА Банк: Кредит на&nbsp;карте в&nbsp;размере пяти заработных плат БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше