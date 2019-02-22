Премьер разошелся! Мухаммедкалый Абылгазиев объявил чиновникам выговоры

Отдельным руководителям министерств и ведомств, а также руководителям местных государственных администраций объявлен выговор. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор:
— министру экономики Олегу Панкратову;
— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;
— директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву;
— директору Агентства по продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбеку;
— полномочному представителю правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеку Сатыбалдиеву;
— статс-секретарю Министерства культуры, информации и туризма Бактыбеку Секимову;
— заместителю министра образования и науки Надире Джусупбековой;
— заместителю главы государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Рахат Исаковой;
— заместителю главы государственной администрации Ноокатского района Ошской области Ниязбеку Козуеву;
— заместителю главы государственной администрации Араванского района Ошской области Музафаржону Мамасаидову.
Отметим, что ранее распоряжением главы кабмина уволены акимы шести районов страны.