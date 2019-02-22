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Власть

Премьер разошелся! Мухаммедкалый Абылгазиев объявил чиновникам выговоры

Отдельным руководителям министерств и ведомств, а также руководителям местных государственных администраций объявлен выговор. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен выговор:

— министру экономики Олегу Панкратову;

— министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой;

— директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву;

— директору Агентства по продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбеку;

— полномочному представителю правительства в Джалал-Абадской области Кыянбеку Сатыбалдиеву;

— статс-секретарю Министерства культуры, информации и туризма Бактыбеку Секимову;

— заместителю министра образования и науки Надире Джусупбековой;

— заместителю главы государственной администрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Рахат Исаковой;

— заместителю главы государственной администрации Ноокатского района Ошской области Ниязбеку Козуеву;

— заместителю главы государственной администрации Араванского района Ошской области Музафаржону Мамасаидову.

Отметим, что ранее распоряжением главы кабмина уволены акимы шести районов страны.
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