В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Асылбек Кожобеков освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ.

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, по которому Асылбек Кожобеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Он работал в комитете с апреля 2018 года. До прихода в ГКНБ Асылбек Кожобеков был советником президента.

Шайлообек Нарбеков стал заместителем директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

В Госэкотехинспекции три заместителя: заместитель директора по технической безопасности Болот Жусуев, заместитель директора по экологической безопасности Расул Артыкбаев и новый заместитель Шайлообек Нарбеков. Чем именно он будет заниматься в новой должности, в Госэкотехинспекции не сообщили.

Читайте по теме Как улучшить экологию в Бишкеке? За 2 миллиона евро придумают консультанты

Ранее Шайлообек Нарбеков был фигурантом уголовного дела. Следствие вел ГКНБ по факту злоупотребления должностным положением. Антикоррупционной службой ГКНБ 12 декабря 2013 года он задержан и водворен в СИЗО.

После окончания судебных разбирательств полностью оправданный Шайлообек Нарбеков восстановлен в должности и еще более года возглавлял службу безопасности Финпола.

Николай Удовиченко назначен послом России в Кыргызстане.

Фото из интернета. Николай Удовиченко

Указ подписал президент РФ Владимир Путин. О причинах замены дипломата ничего не сообщают.

Андрей Крутько покидает Бишкек. Он служил послом в Кыргызстане с 2012 года.

Николай Удовиченко родился 19 января 1962 года. Окончил МГИМО МИД СССР в 1984 году. На дипломатической работе с 1984-го.

2004-2005 — начальник отдела второго департамента стран СНГ МИД России;

2005-2013 — заместитель директора второго департамента стран СНГ МИД России;

2013-2018 — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Нигерии.

Эдик Досиев стал депутатом Бишкекского горкенеша.

Он занял место в списке партии «Онугуу-Прогресс» перед выборами вместо Аликбая Сариева, который осужден вместе с экс-депутатом Жогорку Кенеша Карганбеком Самаковым.

Но мандат по решению политсовета партии передали другому кандидату — Аллаберды Парпиеву, хотя он занимает 23-е место в списке, а Эдик Досиев — 10-е.

Центризбирком не мог решить вопрос с июля 2018 года. Адвокат Досиева Сумар Насиза пояснил, что политсовет партии принял решение передать мандат Парпиеву без ведома Досиева.

Каримберди Турапов назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Он пришел на место освобожденного от должности Болотбека Осмонова.

Читайте по теме Как Лысенко. Российские читатели об увольнении директора Театра оперы и балета

Артисты театра сообщали , что, «по некоторым данным, его вынуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Скандал в театре разгорелся после турнира по игре Dota 2, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе и СМИ.

Каримберди Турапов родился 10 октября 1959 года в Кара-Суйском районе Ошской области. Окончил Ошское музыкальное училище и Государственный институт искусств имени Б. Бейшеналиевой.

1985–1990 — участник академического симфонического оркестра Кыргызской телерадиокорпорации;

1990 — солист Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

2002–2008 — преподаватель Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;

2010–2014 — директор Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, солист Академического симфонического оркестра имени А. Жумахматова.

О кадровых перестановках с 21 по 25 января читайте здесь.