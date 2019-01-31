Заявление одобрено. Директор Театра оперы и балета уволен

Болотбек Осмонов освобожден от занимаемой должности гендиректора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение.

Читайте по теме Коллектив Театра оперы и балета выступил в защиту директора

Накануне директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета Болотбек Осмонов написал заявление об увольнении.

Артисты театра сообщали, что, «по некоторым данным, его вынуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Напомним, скандал в театре разгорелся после турнира по игре Dota 2, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе и СМИ.