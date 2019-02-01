Асылбек Кожобеков покинул пост заместителя главы ГКНБ

Асылбек Кожобеков освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, по которому Асылбек Кожобеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

До прихода в ГКНБ Асылбек Кожобеков был советником президента. Он окончил Луганское высшее авиационное училище штурманов, получив специальность «офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер», высшие курсы КНБ Казахстана и Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «юриспруденция».