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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры (56)

Театр оперы и балета возглавил любимый певец Курманбека Бакиева

Каримберди Турапов назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее другим распоряжением освобожден от должности Болотбек Осмонов.

С 2000 по 2010 год Каримберди Турапов был директором Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Будучи президентом страны, Курманбек Бакиев называл его одним из своих любимых певцов.
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