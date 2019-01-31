Театр оперы и балета возглавил любимый певец Курманбека Бакиева

Каримберди Турапов назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее другим распоряжением освобожден от должности Болотбек Осмонов.

С 2000 по 2010 год Каримберди Турапов был директором Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Будучи президентом страны, Курманбек Бакиев называл его одним из своих любимых певцов.