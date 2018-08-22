Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей

У Кыргызстана уже девять медалей на 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Очередную награду в копилку сборной принес борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков, выступавший в весовой категории 97 килограммов. В первой схватке он разгромил Юту Нару (Япония), затем не справился с Ди Ксиао (Китай), а в поединке за третье место был сильнее Жахонгира Турдиева (Узбекистан).

Состязания по борьбе на Азиаде-2018 сегодня заканчиваются. Кыргызстанцы выиграли восемь медалей из 18 возможных. Магомед Мусаев, Айсулуу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков и Акжол Махмудов взяли «серебро», а Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Амантур Исмаилов и Узур Джузупбеков — «бронзу».

Еще одну награду Кыргызстану на этих играх принес штангист Иззат Артыков.

По количеству медалей сборная КР уже превзошла свои показатели в Азиатских играх 2006, 2010 и 2014 годов.