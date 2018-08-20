Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх

Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На Азиаде начался турнир по вольной борьбе. Кыргызстанцы Алмаз Сманбеков (57 кг), Алибек Осмонов (65 кг) и Алигаджи Гамидгаджиев (86 кг) в своих весовых категориях в тройку лучших не попали.

Магомед Мусаев (97 кг) в 1/8 финала одолел Зиямухаммета Сапарова (Туркменистан), затем был сильнее Нурахмада Ахмади (Афганистан) и Джеганга Кима (Южная Корея). В решающем поединке представитель КР не справился с Алирезой Каримимачиани (Иран). В итоге у него «серебро».

Отметим, на Азиатских играх-2014 Магомед Мусаев также стал серебряным призером. Тогда в финале он проиграл другому иранцу.