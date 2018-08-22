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Спорт

Штангист Иззат Артыков завоевал «бронзу» на Азиатских играх

Фото из архива ГАМФКиС. Иззат Артыков - бронзовый призер Азиатских игр-2018

Кыргызстанец Иззат Артыков сегодня завоевал «бронзу» на турнире по тяжелой атлетике на летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории 69 кг за победу боролись 18 спортсменов. Лучшим стал Канг Чол О (Северная Корея), поднявший по сумме двух упражнений 336 кг. На втором месте Достон Якубов (Узбекистан), осиливший 331 кг. Иззат Артыков стал третьим с результатом 330 кг.

Напомним, Иззат Артыков выиграл «бронзу» на Олимпиаде-2016, однако вскоре у него нашли допинг и лишили его медали. Этой весной он вернулся после дисквалификации и стал чемпионом КР.
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