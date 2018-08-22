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Спорт

Кыргызстанец Акжол Махмудов — серебряный призер Азиатских игр

Фото из архива UWW. Акжол Махмудов (справа) - серебряный призер Азиатских игр-2018

Кыргызстанец Акжол Махмудов сегодня завоевал серебряную медаль на 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Он выступал на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 77 килограммов и уже в первом круге сделал серьезную заявку на медаль, одолев Кима Хена У (Южная Корея). Кореец в свое время был чемпионом мира, Азии, Азиатских и Олимпийских игр. Затем наш спортсмен победил Билана Налгиева (Узбекистан) и Шермета Перманова (Туркменистан), а в финале уступил Мохаммадали Гераеи (Иран).

Акжолу Махмудову 19 лет. Он чемпион Азии среди кадетов, юниоров и взрослых, чемпион мира среди кадетов. Подробнее о нем — здесь.
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