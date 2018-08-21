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Спорт

Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх

Фото из архива ГАМФКиС. Каныбек Жолчубеков (справа) на соревнованиях

Кыргызстанец Каныбек Жолчубеков cегодня завоевал «серебро» на 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На Азиаде начался турнир по греко-римской борьбе. Каныбек Жолчубеков выступал в весовой категории 60 килограммов. На старте он разгромил Се Унг Ри (Северная Корея), затем поборол Саилике Валихана (Китай) и Мирамбека Айнагулова (Казахстан). В финале наш спортсмен не справился с серебряным призером Олимпиады-2016 Шинобу Отой (Япония).

Каныбеку Жолчубекову 28 лет. Он чемпион мира среди студентов, чемпион Азии, победитель Исламских игр солидарности. Нынешние игры для него третьи в карьере. На Азиаде-2010 он занял второе место, а через четыре года стал седьмым.
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