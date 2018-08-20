Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова – серебряный призер 18-х Азиатских игр, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сегодня на Азиаде стартовал турнир по женской борьбе. Айсулуу Тыныбекова выступала в весовой категории 62 килограмма. В 1/8 финала она одолела Джонг Сим Рим (Северная Корея), затем поборола Руй Ху (Китай) и взяла реванш у своей обидчицы по Олимпиаде-2016 Сакши Малик (Индия). В финале отечественная спортсменка не справилась с Орхон Пуревдорж (Монголия).

Это не первый успех Айсулуу Тыныбековой на соревнованиях такого уровня: на Азиаде-2014 она завоевала бронзовую медаль. Готовясь к нынешним состязаниям, она выиграла «бронзу» на турнире в Китае, «золото» в Испании и «серебро» в Турции.

На видео - решающие схватки в весе 62 кг. Поединок Айсулуу Тыныбековой третий по счету.