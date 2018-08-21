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Спорт

Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности

На 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии, сборная Кыргызстана превзошла свое достижение четырехлетней давности.

За всю Азиаду-2014 наша команда завоевала шесть наград: два «серебра» и четыре «бронзы». За три дня нынешних игр у нее уже столько же медалей. Но серебряных теперь три.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Амантур Исмаилов (в красно-желтом трико) на Азиаде-2018

Пока медали у нас выигрывают только борцы. Вслед за Магомедом Мусаевым, Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой, Айпери Медет кызы и Каныбеком Жолчубековым отличился Амантур Исмаилов.

Он выступал на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 67 килограммов. В 1/8 финала он одолел Мохаммеда Алмагреби (Йемен), а затем уступил Хансу Рю (Южная Корея). В утешительном раунде кыргызстанец уверенно победил Понгсита Димарка (Таиланд), а в схватке за «бронзу» был сильнее Гаоквана Жанга (Китай).

Отметим, 22 августа борцы греко-римского стиля разыграют еще четыре комплекта наград, и у сборной КР есть возможность пополнить медальную копилку.
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