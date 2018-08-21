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Спорт

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала «бронзу» на Азиатских играх

Фото из архива UWW. Мээрим Жуманазарова – бронзовый призер Азиатских игр-2018

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова сегодня завоевала «бронзу» на Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Она выступала в турнире по женской борьбе в весовой категории 68 килограммов. На старте она одолела Наттакарн Кевкхуанчум (Таиланд), затем разгромила Юнсил Джанг (Южная Корея), а в полуфинале не справилась с Фенг Жоу (Китай). В схватке за третье место отечественная спортсменка поборола Аяну Гемпей (Япония).

Мээрим Жуманазаровой 18 лет. Это ее дебютные Азиатские игры.

У Кыргызстана уже три медали на нынешней Азиаде. Ранее борцы Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова выиграли «серебро».
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