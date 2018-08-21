У Кыргызстана четвертая медаль на Азиатских играх

У Кыргызстана четвертая медаль на 18-х летних Азиатских играх, продолжающихся в Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

«Бронзу» принесла в копилку сборной Айпери Медет кызы, выступавшая на турнире по женской борьбе в весовой категории 76 килограммов. На пути к финалу она одолела Ридху Вахданияти Ридван (Индонезия), Киран Киран (Индия) и уступила Хирое Минагаве (Япония). В поединке за третье место 19-летняя кыргызстанка поборола опытную Насанбурму Орчирбат (Монголия).

Три другие медали в составе сборной КР на этой Азиаде также выиграли борцы: Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова — «серебро», а Мээрим Жуманазарова — «бронзу».