19:37
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Спорт

У Кыргызстана четвертая медаль на Азиатских играх

Фото из архива UWW. Айпери Медет кызы – бронзовый призер Азиатских игр-2018

У Кыргызстана четвертая медаль на 18-х летних Азиатских играх, продолжающихся в Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

«Бронзу» принесла в копилку сборной Айпери Медет кызы, выступавшая на турнире по женской борьбе в весовой категории 76 килограммов. На пути к финалу она одолела Ридху Вахданияти Ридван (Индонезия), Киран Киран (Индия) и уступила Хирое Минагаве (Япония). В поединке за третье место 19-летняя кыргызстанка поборола опытную Насанбурму Орчирбат (Монголия).

Три другие медали в составе сборной КР на этой Азиаде также выиграли борцы: Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова — «серебро», а Мээрим Жуманазарова — «бронзу».
Ссылка:
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала «бронзу» на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по футболу уступила второй матч на Азиатских играх
Айсулуу Тыныбекова — серебряный призер Азиатских игр
Сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте Азиатских игр
Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх
Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр
Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по футболу проиграла на старте Азиатских игр
Нас ждет «мясорубка». Лидер сборной КР по пятиборью — об Азиатских играх
Популярные новости
Как внук Алмазбека Атамбаева заработал $500 и&nbsp;прославил Кыргызстан Как внук Алмазбека Атамбаева заработал $500 и прославил Кыргызстан
Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на&nbsp;Азиатских играх Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх
Кыргызстанцы приняли участие в&nbsp;церемонии открытия Азиатских игр Кыргызстанцы приняли участие в церемонии открытия Азиатских игр
СУМОсшедшая любовь. Чем удивит японская борьба зрителей Всемирных игр кочевников СУМОсшедшая любовь. Чем удивит японская борьба зрителей Всемирных игр кочевников
Бизнес
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева