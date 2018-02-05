В Бишкеке стартовал новый сезон баскетбола 3×3

Фото ИА «24.kg». Эпизод турнира Winter Cup 2018 по баскетболу 3х3

В Бишкеке накануне стартовал новый сезон баскетбола 3х3 (стритбола). На турнир Winter Cup 2018 собрались сильнейшие игроки из столицы и регионов. Корреспондент ИА «24.kg» наблюдал за баталиями.

Отношения выясняли более 40 команд. Среди них «ТриГада и Мазян», «Не важно», «Камбэк Израель», «Байке», «Это фиаско, братан!». Участники будто соревновались, кто оригинальнее назовет свою команду.

Некоторые любители спорта относятся к стритболу предвзято, мол, это дворовая забава. Другие не понимают его сути. А это серьезный, динамично развивающийся вид, включенный в 2017-м в программу Олимпийских игр.

В команде четыре спортсмена – три основных и запасной. Матчи проводятся на половине баскетбольной площадки. Продолжительность – 10 минут чистого времени. Можно победить досрочно, если набрать 21 очко. Мяч, забитый с ближней дистанции, оценивается в один балл, с дальней – в два. Вот основные отличия стритбола от классического баскетбола.

Состязания проходили под музыку – в лучших традициях данного вида спорта. Атмосфера – как на празднике или на молодежной тусовке. Были команды неопытные, но сыгранных и мастеровитых было больше.

За рубежом баскетбол 3х3 продвигают не одно десятилетие. У нас – лишь 2,5 года, но уже есть поводы для гордости. В прошлом сезоне женская сборная вошла в историю как первая команда по игровому виду из КР, выступившая на Кубке мира. Мужская сборная остановилась в шаге от медалей на Азиатских играх. Юношеская команда завершила год в десятке лучших мирового рейтинга.

Базовой командой для мужской сборной является Team Bishkek. Ее многоопытный вожак Шакиржан Куранбаев в этот раз не играл, и функции лидера выполнял 25-летний Евгений Пехов. Интересно было наблюдать за ним. На площадке он был одним из самых ярких и техничных игроков. В перерывах между своими матчами ходил по залу и фотографировал поединки других команд. Оказалось, недавно стал генеральным секретарем Федерации баскетбола.

- Довольны прошлым сезоном? – интересуемся у Евгения Пехова.

- В принципе, да. Но хотелось большего. Перед Азиатскими играми один наш баскетболист получил травму, и мы не успели его заменить. Было обидно – могли стать медалистами. А так сезон насыщенный, – сказал спортсмен. – Интересным будет и этот год. Мужская сборная отобралась на чемпионат мира, который пройдет летом на Филиппинах. Скорее всего, поедем и на чемпионат Азии.

В старшей возрастной группе звание сильнейшей оспаривали 16 команд. Team Bishkek была явным фаворитом и оправдала ожидания болельщиков, выиграв шесть матчей подряд. В финале она со счетом 21:13 победила Tulpar. Третьим стал «Камбэк Израель».

Среди юношей (до 18 лет) было столько же участников. Некоторые демонстрировали весьма зрелую игру, поражали дриблингом и метко бросали с большого расстояния. В 1/2 финала Fire одолел Shark – 19:13, а «Байке» был сильнее Team Texas – 19:14. В решающем поединке Fire обыграл «Байке» - 21:17. На третьей строчке итогового протокола Team Texas.

Девушек было меньше – 10 команд. В полуфинале Fire разгромил Trio – 21:3, а «МЕД» одолел «Тигров» – 11:8. В матче за первое место Fire победил «МЕД» – 11:7. Trio – третье.

«Среди участников были молодые, хорошие ребята. Были и ветераны, раньше игравшие в обычный баскетбол, – отметил Евгений Пехов. – Нынешний турнир первый в сезоне, поэтому играли только местные команды. Дальше будем приглашать участников из-за границы. Постараемся проводить такие состязания каждый месяц».