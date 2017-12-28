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Спорт

Кыргызстан завершает год в десятке лучших мирового баскетбольного рейтинга

Кыргызстан завершает год в десятке лучших мирового рейтинга баскетбола 3х3 (стритбола). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта (ФИБА).

Последняя версия рейтинга опубликована 27 декабря. По традиции в нем три возрастные группы. Среди мужчин КР занимает 36-е место из 192, а среди женщин – 26-е из 147.

В категории до 23 лет страна идет 24-й среди мужчин и 19-й среди женщин.

Как и прежде, наивысшее место КР занимает в категории до 18 лет: среди юношей – десятое; а среди девушек – 21-е.

Уходящий год был важным для мирового и отечественного баскетбола 3х3: данный вид включили в программу Олимпиады-2020, женская сборная КР впервые в истории выступила на Кубке мира.
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