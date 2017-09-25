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Спорт

Спортивный календарь с 25 сентября по 1 октября

16-27 сентября. Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам. Ашхабад (Туркменистан)

За победу борются почти шесть тысяч атлетов из 64 стран. В программе 21 вид спорта. Кыргызстан представляют около 150 спортсменов. За первую неделю игр сборная КР завоевала 33 медали.

25 сентября — 1 октября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Анталья (Турция)

Звание сильнейшего оспаривают 70 игроков из 28 стран, в том числе кыргызстанцы Намазбек Дюшембиев и Евгений Бабак.

25 сентября — 1 октября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

За победу борются около 60 мастеров ракетки из 20 стран. Среди них кыргызстанец Данияр Дулдаев.

25 сентября — 1 октября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

Участвуют 45 спортсменок из девяти стран. Кыргызстан представляют три теннисистки во главе с Ксенией Палкиной. Неделей ранее Палкина играла на другом турнире в Шымкенте и в парном разряде заняла первое место.

27-30 сентября. Международные соревнования по баскетболу. Атырау (Казахстан)

От Кыргызстана выступает бишкекская «Алга». Также участвуют команды из Казахстана, Беларуси и России.

28 сентября. Открытый чемпионат Кыргызстана по StreetWorkout. Бишкек

Трудный, зрелищный вид спорта, внешне напоминающий спортивную гимнастику, находит в КР все больше приверженцев. В этот раз они борются за победу в номинации «фристайл».

30 сентября. Открытый турнир на кубок Кыргызстана по гольфу. Чуйская область

В 2017-м в стране открылась Академия гольфа, и на нынешнем турнире ее воспитанники наверняка покажут солидный уровень подготовки. Этот вид спорта для Кыргызстане хоть и непривычный, соревнования по нему проводятся регулярно.

30 сентября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 18-й тур

«Дордой» (Бишкек) — «Нефтчи» (Кочкор-Ата). Бишкек.

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Кара-Балта». Кант.

Чемпион определился в предыдущем туре. Главная интрига теперь: кто займет второе место. В случае победы в этом туре «Абдыш-Ата» его себе почти гарантирует.

1 октября. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, 18-й тур

«Алга» (Бишкек) — «Алай» (Ош). Бишкек.

Именно «Алай» двумя неделями ранее оформил очередной чемпионский титул. Но вряд ли он в этом туре будет отбывать номер. Наверняка попытается победить, чтобы приблизиться к рекорду чемпионата по набранным очкам.
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