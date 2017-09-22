Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина сегодня выиграла международный турнир по теннису. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Состязания проходят в городе Шымкенте (Казахстан). В одиночном разряде в борьбу вступили три кыргызстанки. Эмма Нургазиева выбыла в первом круге, а Бермет Дуванаева – во втором. Ксения Палкина выиграла три матча подряд, и лишь в полуфинале ее остановила россиянка Дарья Лодикова.

Фото К.Палкиной. Ксения Палкина (слева) и Мариана Дражич - победительницы теннисного турнира в Шымкенте

В парном разряде Палкина выступала в дуэте с Марианой Дражич (Хорватия). В первом круге они победили Полину Голопутову (РК) и Викторию Калинину (РФ) – 6:2, 6:2, затем были сильнее Полины Бахмуткиной и Анастасии Веселовой (обе из РФ) – 1:6, 6:4 (10:7). В полуфинале Палкина и Дражич одолели Полину Пехову (Беларусь) и Марию Солнышкину (РФ) – 6:1, 6:0, а в финале обыграли Дарью Детковскую и Жибек Куламбаеву (обе из РК) – 7:5, 3:6 (10:8).