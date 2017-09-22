Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх

Борец Нурбек Кожобеков сегодня выиграл «серебро» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Фото ashgabat2017. Медальный зачет Азиады

Кожобеков выступал на турнире по борьбе алыш (вольный стиль) в весовой категории до 90 килограммов. В 1/4 финала он поборол Нурмурата Мамметдурдыева (Туркменистан), в полуфинале был сильнее Хуршеда Шарипова (Таджикистан), а в финале уступил еще одному туркменскому спортсмену Арслану Ыбравымгулыеву.

По итогам первой недели игр на счету сборной КР три золотые, 11 серебряных и 20 бронзовых наград. В медальном зачете она на 14-м месте. Азиада завершится 27 сентября.