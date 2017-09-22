08:09
+17
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх

Борец Нурбек Кожобеков сегодня выиграл «серебро» на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

ashgabat2017
Фото ashgabat2017. Медальный зачет Азиады

Кожобеков выступал на турнире по борьбе алыш (вольный стиль) в весовой категории до 90 килограммов. В 1/4 финала он поборол Нурмурата Мамметдурдыева (Туркменистан), в полуфинале был сильнее Хуршеда Шарипова (Таджикистан), а в финале уступил еще одному туркменскому спортсмену Арслану Ыбравымгулыеву.

По итогам первой недели игр на счету сборной КР три золотые, 11 серебряных и 20 бронзовых наград. В медальном зачете она на 14-м месте. Азиада завершится 27 сентября.
Ссылка:
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка Мээрим Момунова — чемпионка Азиатских игр
Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по борьбе алыш на Азиатских играх
У Кыргызстана 30 медалей на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана по баскетболу вышла в плей-офф Азиатских игр
Сборная Кыргызстана по футзалу пропустила 10 мячей в третьем туре Азиатских игр
Всадник Камиль Сабитов выиграл «бронзу» на Азиатских играх
Борец Тынчтыкбек уулу Бекзат — чемпион Азиатских игр
Легкоатлетка Арина Клещукова завоевала вторую медаль на Азиатских играх
Азиатские игры: Бекжан Матысаев выиграл «бронзу» на турнире по тайскому боксу
Азиатские игры: копилка сборной Кыргызстана пополнилась еще тремя медалями
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;кикбоксингу: Провел три боя со&nbsp;сломанной рукой и&nbsp;выиграл турнир! Чемпион мира по кикбоксингу: Провел три боя со сломанной рукой и выиграл турнир!
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Ариет Бекишов принес Кыргызстану первую медаль на&nbsp;Азиатских играх в&nbsp;Ашхабаде Ариет Бекишов принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде
Азиатские игры: копилка сборной Кыргызстана пополнилась еще тремя медалями Азиатские игры: копилка сборной Кыргызстана пополнилась еще тремя медалями
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя