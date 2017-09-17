Ошский «Алай» в четвертый раз за пять лет стал чемпионом Кыргызстана по футболу

Фото из архива ФЛК. Ошский "Алай" - чемпион Кыргызстана-2017 по футболу

Ошский «Алай» в четвертый раз за пять лет выиграл Топ-лигу - чемпионат Кыргызстана по футболу.

По данным Футбольной лиги КР, 16 сентября в 17-м туре национального первенства в Кочкор-Ате местный «Нефтчи» разделил очки с «Кара-Балтой». У «Нефтчи» забил Марат Аджиниязов, у «Кара-Балты» - Атай Джакыпбаев. Итог – 1:1.

17 сентября прошло два поединка. В столице местные «Дордой» и «Алга» победителя не выявили – 0:0. «Все четыре поединка этих команд друг с другом в сезоне-2017 завершились вничью», - отметила ФЛК.

В Оше «Алай» принимал кантскую «Абдыш-Ату» - единственную команду, еще имевшую теоретические шансы опередить его. Для завоевания «золота» «Алаю» достаточно было не проиграть. Поединок закончился со счетом 1:1. За «Алай» забил Инкум Соломон, за «Абдыш-Ату» - Одилжон Абдурахманов.

Фото ФЛК. Положение команд в турнирной таблице

По итогам тура у «Алая» стало 41 очко. У идущей следом «Абдыш-Аты» - 32. Даже если в трех последних матчах «Алай» уступит, а «Абдыш-Ата» победит, ошский клуб все равно останется на первом месте, так как опережает преследователя по результатам личных встреч. Третьим в турнирной таблице идет «Дордой» (26).

Ранее «Алай» становился чемпионом КР в 2013-м, 2015-м и 2016-м.