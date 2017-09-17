20:24
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Ошский «Алай» в четвертый раз за пять лет стал чемпионом Кыргызстана по футболу

из архива ФЛК
Фото из архива ФЛК. Ошский "Алай" - чемпион Кыргызстана-2017 по футболу

Ошский «Алай» в четвертый раз за пять лет выиграл Топ-лигу - чемпионат Кыргызстана по футболу.

По данным Футбольной лиги КР, 16 сентября в 17-м туре национального первенства в Кочкор-Ате местный «Нефтчи» разделил очки с «Кара-Балтой». У «Нефтчи» забил Марат Аджиниязов, у «Кара-Балты» - Атай Джакыпбаев. Итог – 1:1.

17 сентября прошло два поединка. В столице местные «Дордой» и «Алга» победителя не выявили – 0:0. «Все четыре поединка этих команд друг с другом в сезоне-2017 завершились вничью», - отметила ФЛК.

В Оше «Алай» принимал кантскую «Абдыш-Ату» - единственную команду, еще имевшую теоретические шансы опередить его. Для завоевания «золота» «Алаю» достаточно было не проиграть. Поединок закончился со счетом 1:1. За «Алай» забил Инкум Соломон, за «Абдыш-Ату» - Одилжон Абдурахманов.

ФЛК
Фото ФЛК. Положение команд в турнирной таблице

По итогам тура у «Алая» стало 41 очко. У идущей следом «Абдыш-Аты» - 32. Даже если в трех последних матчах «Алай» уступит, а «Абдыш-Ата» победит, ошский клуб все равно останется на первом месте, так как опережает преследователя по результатам личных встреч. Третьим в турнирной таблице идет «Дордой» (26).

Ранее «Алай» становился чемпионом КР в 2013-м, 2015-м и 2016-м
Ссылка:
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» выиграл Кубок Кыргызстана по футболу
Кыргызстанцы сыграли вничью в третьем туре отбора на чемпионат Азии по футболу
Собака сыграла в матче чемпионата Аргентины
Сборная Кыргызстана по футболу победила во втором туре отбора на чемпионат Азии
Юношеская сборная КР по футболу проиграла на старте отбора на чемпионат Азии
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
«Алай» приблизился к очередному «золоту» чемпионата Кыргызстана по футболу
«Абдыш-Ата» закрепилась на втором месте в чемпионате Кыргызстана по футболу
Топ-лига по футболу: «Алай» сенсационно проиграл «Кара-Балте»
Кыргызстанцы проиграли последний матч на Кубке президента Казахстана по футболу
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Антонина Шевченко рассказала о&nbsp;подготовке к&nbsp;первому за&nbsp;12&nbsp;лет бою по&nbsp;ММА Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя