Из Европы с медалями. История восходящей звезды тогуз-коргоола

Фото Айзады Бактыбековой. Бронзовый призер чемпионата мира по тогуз-коргоолу Айзада Бактыбекова

Айзада Бактыбекова — восходящая звезда тогуз-коргоола. Она здорово провела прошлый год: на турнирах в дальнем зарубежье выиграла шесть медалей. В 2020-м собиралась пополнить коллекцию, но карантин внес коррективы.

Как пауза в сезоне отразилась на ее настрое, кого из африканцев она покорила интеллектом, что общего у тогуз-коргоола с математикой и почему он идеален для девушек, Айзада Бактыбекова рассказала 24.kg.

Она родилась в 1997 году в селе Ровном Чуйской области. В тогуз-коргооле с 12 лет. По образованию экономист.

Фото @aizada_bb. Айзада Бактыбекова на одном из турниров

Великолепная восьмерка

— Как вы попали в тогуз-коргоол?

— Мама в свое время участвовала в любительских турнирах. Много лет преподает в школе математику. От нее я переняла любовь к этому предмету и этому виду спорта. Они связаны: чтобы играть в тогуз-коргоол, надо иметь развитую логику и хорошо считать. Игра мирная и спокойная. Девушкам подходит идеально.

Вначале попала к тренеру Бектемиру Шаршенбиеву. Сейчас занимаюсь в спортшколе национальных видов спорта и народных игр у Бектура Тинибекова, Камчыбека Касымова и Нурии Султанмуратовой.

Фото ГАМФКиС. Айзада Бактыбекова (в центре) на мемориале Чингиза Айтматова. Бишкек, 2018 год

— В Кыргызстане у вас много соперниц?

— Да. Есть рейтинг, куда кроме меня входят 149 спортсменок. Семь из них — ведущие. Они главные соперницы. Дома я выигрывала международные соревнования памяти Чингиза Айтматова и Омура Касмакунова, брала серебро на Кубке Азии. Лучший результат на чемпионате КР — третье место.

Титаны из Ганы

— Какой турнир больше всего запомнился?

— Фестиваль «Вселенная кочевников», проходивший в 2019 году в Саудовской Аравии. Я завоевала золотые медали по тогуз-коргоолу и родственной ему африканской игре овари. Занялась ею незадолго до фестиваля по совету тренеров. Не ожидала, что так удачно выступлю. Мне противостояли опытные спортсменки из Ганы и Кабо-Верде, для которых это национальная игра. Она интересная и довольно сложная. Но тогуз-коргоол труднее.

— Куда еще ездили?

— В Казахстан, Польшу, Турцию, Францию и Чехию. Спасибо нашей федерации и спортшколе, что везде возят. В Турции проходил чемпионат мира — 2019. Я заняла третье место, проиграв казахстанкам. Доставили хлопот монголки. За последние годы их уровень вырос. Видно, что регулярно тренируются и работают над тактикой.

К Чехии у меня особенно теплые чувства — это первая страна дальнего зарубежья, где я побывала. Там ежегодно проводится Олимпиада по интеллектуальным видам спорта. В 2018-м попасть на пьедестал не удалось. Через год взяла серебро по тогуз-коргоолу и бронзу по овари. Турнир по тогуз-коргоолу был смешанным — женщины играли с мужчинами. Меня опередил лишь партнер по сборной Анарбек Джамакеев.

В онлайн-режиме

— Много тренируетесь?

— До карантина ежедневно занималась четыре-шесть часов. Мой спарринг-партнер — чемпион мира в дисциплине «блиц» Марлис Дуулатбеков. Кроме того, два часа тренировалась самостоятельно — по интернету, с помощью компьютерной программы и приложения на смартфоне. На карантине, чтобы не потерять форму, занимаюсь два-три часа в день. Участвую в небольших онлайн-турнирах.

Фото из личного архива. Айзада Бактыбекова и Марлис Дуулатбеков

— На обычных турнирах в этом году выступали?

— Нет. Из-за эпидемии несколько турниров, включая отбор на четвертые Всемирные игры кочевников, отменили. ВИК перенесли на 2021 год. Обидно. Это был главный старт сезона. Впрочем, на моей мотивации это не отразилось. По-прежнему хочу попасть на игры и взять реванш за поражение двухлетней давности.

На ВИК — 2018 я стала второй в командном зачете (вместе с Жаныл Эгембердиевой) и третьей в личном. Уступила только казахстанкам. В одном из туров встречалась с многократной чемпионкой мира Асель Далиевой. Владела преимуществом, но из-за нехватки опыта не удержала его.

Блеск в глазах

— Как зарабатываете на жизнь?

— Второй год работаю в столичной школе-гимназии № 64 в кружке по тогуз-коргоолу. Преподаю учащимся 5-11-х классов.

— Тренируетесь, играете, преподаете. Как все успеваете?

— Благодаря тайм-менеджменту. Искала работу, которую можно совмещать со спортивной карьерой. Мои тренеры посоветовали эту.

— Нравится?

— Очень! Вижу блеск глаз учеников и вспоминаю себя в их возрасте. Некоторым поначалу трудно понять правила. Вместе радуемся, когда это наконец удается. Вместе ликуем из-за первой медали. На уровне района они показывают хорошие результаты. Надеюсь, у них будет много титулов.

Фото из личного архива. Ученицы Айзады Бактыбековой

При чем тут «Феррари»?

— Чему вас научил тогуз-коргоол?

— Спокойствию и решительности. Все слова и поступки должны быть взвешенными.

— Что нужно, чтобы стать успешным спортсменом?

— Иметь характер. Я в тогуз-коргооле 10 лет. Первые семь постоянно проигрывала, но продолжала усердно тренироваться.

— Как проводите свободное время?

— Читаю. Нравятся мотивационные книги. Недавно прочла притчу канадца Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Там говорится, что нужно идти к своей цели и не расстраиваться, если в пути что-то не получается. Чтобы преуспеть в любом деле, нужно желание, подкрепленное верой.

— Есть ли у вас кумир?

— Мама. С 2013 года, когда умер отец, она воспитывала меня одна. Всегда учила добиваться своего.