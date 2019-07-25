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Спорт

Кыргызстанцы победили на турнире по интеллектуальным играм в Польше

Фото Камчыбека Касымова. Победители и призеры турнира Poland Open

Кыргызстанцы победили на международном турнире Poland Open. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Соревнования прошли в Познани с участием 36 спортсменов из 12 стран. В программе были две родственные друг другу интеллектуальные игры: тогуз-коргоол и овари. Медали разыгрывались в дисциплине «рапид». Спортсмены провели семь туров, причем мужчины и женщины играли вместе.

На турнире по тогуз-коргоолу Анарбек Джамакеев стал первым, Айзада Бактыбекова — второй. В состязаниях по овари победила Алтынай Шамбетова, на втором месте — Марлис Дуулатбеков. «Мы довольны. Показали максимально возможный результат», — отметили в команде.

Камчыбека Касымова
Фото Камчыбека Касымова. Анарбек Джамакеев (справа на переднем плане) на турнире Poland Open

Ранее эта команда успешно выступила в Чехии на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта.
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