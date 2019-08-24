Анарбек Джамакеев: Ради тогуз-коргоола пожертвовал карьерой футболиста и банкира

Анарбек Джамакеев мог стать профессиональным футболистом или банкиром, но предпочел тогуз-коргоол. Как спортсмен, он выиграл почти все существующие турниры, в качестве тренера подготовил двух чемпионок мира. О преданности национальной игре и секретах успеха Анарбек рассказал 24.kg.

Ему 26 лет. В спорте с 12. Двукратный чемпион Азии (2013, 2018) и Всемирных игр кочевников (2016, 2018), победитель интеллектуальной Олимпиады (2013, 2016, 2019), турниров в Турции (2018), Польше (2019) и Саудовской Аравии (2019).

Фото из архива Анарбека Джамакеева. Чемпион Азии, серебряный призер чемпионата мира по тогуз-коргоолу Анарбек Джамакеев

Фанат «Барселоны»

— В вашей семье были спортсмены?

— Дедушка много играл в тогуз-коргоол — в селе ему не было равных. Жаль, чемпионат Кыргызстана в его годы не проводился.

— Значит, пошли по его стопам?

— Нет, о его любви к тогуз-коргоолу узнал, когда уже сам увлекался.

В школе была секция. Я не хотел туда идти, но одноклассники уговорили. Уже после первой партии проникся интересом к этой игре. Нравилась математика, а тогуз-коргоол с ней связан: в нем надо много считать. Моим первым тренером был Баяман Шакирбаев. В десятом классе попал к нынешнему наставнику Камчыбеку Касымову.

В 13-14 лет серьезно занимался футболом. Однажды тренер сказал: «Или полностью сосредоточься на карьере футболиста, или играй в тогуз-коргоол». Я выбрал второе и ни разу не пожалел. Футбол — мое хобби: гоняю мяч с друзьями, болею за «Барселону».

Впервые выиграл чемпионат КР в 18 лет. Затем становился лучшим в стране еще шесть раз. Всегда побеждал минимум в двух дисциплинах, а иногда и во всех трех. Хотя конкуренция серьезная — есть более 20 соперников высокого класса.

— Какая дисциплина коронная?

— Стандарт. Рапид тоже нравится. А вот блиц-игра — на удачу.

Дебюты и эндшпили

— С виду тогуз-коргоол очень сложный...

— Его правила просты, и их быстро учат. Но чтобы стать мастером, надо много практиковаться и соблюдать дисциплину.

Обычно тренируюсь три раза в неделю, а перед турнирами — шесть. В день занимаюсь минимум три часа. Иногда семь. Рекорд — 11 (перед ВИК-2018).

Фото из архива Анарбека Джамакеева. Анарбек Джамакеев тренируется

Много играю дома: против электронной программы или в одиночку (по очереди за черных и белых). Делаю максимально сложные ходы. Это очень эффективно. Хочешь быть лучшим — часто играй сам с собой. Одно время по пять часов в день сражался с соперниками по интернету.

Работаю тренером в столичной спортшколе национальных видов спорта и народных игр. Часто проводим спарринги с подопечными: отрабатываем дебюты, миттельшпили и эндшпили.

— Кто выигрывает спарринги?

— В основном я.

Как по учебнику

— У вас есть принципиальные соперники?

— Казахстанцы. Они считают тогуз-коргоол своей игрой, а мы — своей. Поэтому матчи между нами всегда особенно напряженные.

— Раньше в тогуз-коргоол хорошо играли только в Кыргызстане и Казахстане. А сейчас?

— Появились сильные игроки в Европе. На одном из недавних турниров мне доставил много хлопот немец. На другом пришлось непросто с чехом.

Фото из архива Камчыбека Касымова. Анарбек Джамакеев (справа) на соревнованиях

— Какими достижениями гордитесь больше всего?

— Победами на чемпионате Азии — 2013 и Всемирных играх кочевников — 2016.

В детстве у меня был учебник, где разбирались партии титулованного казахстанца Айдоса Сейтжанова. Я мечтал просто сыграть против него, а о победе даже не думал. Но на ЧА-2013 одолел его и взял золото.

Фото из архива Камчыбека Касымова. Анарбек Джамакеев (второй справа) на турнире в Саудовской Аравии. 2019 год

На ВИК-2016 поставил себе цель обязательно победить. Очень много тренировался. В одной из партий произошел курьез: я забыл дебют и аж 35 минут вспоминал его. Было это на третьем ходу. Ту партию и турнир выиграл. Потом на три месяца убрал доску в шкаф и отдыхал от тогуз-коргоола. Это самая долгая пауза в моей карьере.

— Участвовали во всех Играх кочевников?

— Да. Всегда был на пьедестале почета. В 2018-м, например, стал лучшим на турнире по мангале и бронзовым призером по овари. Это родственные тогуз-коргоолу игры. Первая — турецкая, вторая — из Африки.

Фото из архива Анарбека Джамакеева. Анарбек Джамакеев на Всемирных играх кочевников - 2018

— Где вы им научились?

— В Чехии на интеллектуальной Олимпиаде. Для меня они легче тогуз-коргоола. Но тот все равно нравится намного больше.

Идеальный вариант?

— Когда решили тренировать?

— В 2017-м. Отучился на экономиста, и мне предложили работу в банке. Это сулило хорошую зарплату. Но я выбрал другой вариант и стал играющим тренером. Мне дали трех подопечных.

Через месяц проходил отбор на чемпионат мира. Из 40 участниц попасть в сборную КР могли только две. Оба места заполучили мои ученицы.

Фото из архива Анарбека Джамакеева. Анарбек Джамакеев (слева) на награждении. 2017 год

Сейчас у меня пять воспитанников. В их активе победы на многих крупных турнирах, включая ЧМ, ВИК и интеллектуальную Олимпиаду. Почти все освоили мангалу и овари. Азиза Жамансартова и Адина Асейева — действующие чемпионки мира по мангале в разных дисциплинах.

— Если жребий сводит на турнире с учеником, поддаетесь?

— Нет. Со своим самым взрослым учеником, 30-летним Кубаном Сазаевым, играл трижды. Два раза победил я, один — он.

— Больше нравится тренировать или играть?

— Тренировать. Несколько лет назад считал, что знаю о тогуз-коргооле все. Став тренером, понял, что знаю мало. Вместе с подопечными каждый день учусь новому.

Фото из архива Анарбека Джамакеева. Анарбек Джамакеев (второй слева) с учениками

Мечты чемпиона

— Сколько лет будете играть в тогуз-коргоол?

— Еще три-четыре точно. Я не побеждал на чемпионате мира (четырежды занимал второе место). Надо это исправить. Потом, возможно, буду только тренером. Одна из целей — подготовить чемпиона Азии. На ЧА ученики выше второго места не были.

Ближайший чемпионат Азии пройдет в 2020 году, чемпионат мира — в 2021-м.

— В этом году еще где-то выступите или будете отдыхать?

— В эти дни участвую в отборочном турнире на республиканские игры кочевников. Они пройдут в сентябре в Таласе. Позднее — чемпионат Кыргызстана и мемориал Чингиза Айтматова. Отдыхать некогда.

Об одной из самых титулованных учениц Анарбека Джамакеева можно прочитать здесь.