Спортсмены из Кыргызстана победили на международном турнире по тогуз-коргоолу

Кыргызстанцы победили на международном турнире по тогуз-коргоолу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Традиционный турнир памяти основоположника современных правил данной игры Омора Касмакунова завершился 4 августа в Чолпон-Ате. За победу боролись около 90 участников из Кыргызстана и Узбекистана. В личном зачете в дисциплине «стандарт» среди мужчин тройку лучших составили Марлис Дуулатбеков, Муратали Исмоилов и Кубанычбек Ибрагимов, среди женщин — Айзада Бактыбекова, Азиза Жамансартова и Гульжамал Сарыкеева (все из КР). В командном зачете среди мужчин и женщин лучшей стала сборная Кыргызстана.

В дисциплине «блиц» среди мужчин пьедестал почета заняли Белек Мамбеталиев, Анарбек Джамакеев и Марлис Дуулатбеков, среди женщин — Максатбек кызы Айтурган, Гульзат Эсеналиева и Алтынай Шамбетова (все из КР).

В июле сборная Кыргызстана по тогуз-коргоолу успешно выступила на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта и на турнире в Польше. «В сентябре у нас состязания в рамках региональных игр кочевников и турнир мастеров», — добавили в федерации.