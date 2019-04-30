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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

Кыргызстанец победил на чемпионате мира по тогуз-коргоолу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Чемпионат проходит в городе Кемере (Турция) с участием игроков из 17 стран. Кыргызстан представляют девять спортсменов. В программе турниры в дисциплинах «стандарт», «рапид» и «блиц».

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Кыргызстанцы на чемпионате мира по тогуз-коргоолу

На турнире по блицу Марлис Дуулатбеков (его первый тренер — Бектур Тинибеков) набрал 6,5 очка из 7 возможных и завоевал золото. Айтурган Максатбек кызы (первый тренер — Абдыбек Чанкилов), набрав 6 очков, стала серебряным призером. В дисциплине «стандарт» Айзада Бактыбекова (первый тренер — Бектемир Шаршенбиев) набрала 5 очков и взяла бронзу.

«Параллельно проводится чемпионат мира по схожей с тогуз-коргоолом игре мангала, в котором кыргызстанцы тоже участвуют», — добавили в федерации.
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