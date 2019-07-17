14:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы стали чемпионами международной интеллектуальной Олимпиады

Фото Камчыбека Касымова. Кыргызстанцы на Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта

Кыргызстанцы стали чемпионами международной Олимпиады по интеллектуальным видам спорта. Об этом 24.kg сообщили в отечественной сборной.

Ежегодные состязания проходят 11-19 июля в Пардубице (Чехия). За победу борются представители Австрии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Швейцарии и Чехии. Отечественные спортсмены выступили в трех родственных друг другу играх: тогуз-коргооле, мангале и овари.

Камчыбека Касымова
Фото Камчыбека Касымова. Эпизод соревнований

На турнире по тогуз-коргоолу среди взрослых Анарбек Джамакеев взял золото, Айзада Бактыбекова — серебро. Среди молодежи победил Марлис Дуулатбеков. В состязаниях по мангале лучшей стала Азиза Жамансартова. На турнире по овари весь пьедестал заняли кыргызстанки Алтынай Шамбетова, Азиза Жамансартова и Айзада Бактыбекова.

В 2018 году на аналогичных соревнованиях сборная КР выиграла три медали.
Ссылка:
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу
Кыргызстанцы победили на международном турнире по интеллектуальным видам спорта
Юбилей Чингиза Айтматова отметили турниром по тогуз-коргоолу
ВИК-2018. Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу
«Золотая» Алтынай. Кыргызстанка освоила африканскую игру ради участия в ВИК
Кыргызстанцы стали чемпионами Азии по тогуз-коргоолу
Кыргызстанец победил на международной интеллектуальной Олимпиаде
Кыргызстанцы победили на интеллектуальных играх в Турции
Кыргызстанка завоевала «бронзу» на международном турнире по тогуз-коргоолу
Чемпион мира по тогуз-коргоолу: Хотел стать банкиром, но выбрал спорт
Популярные новости
Когда лупят до&nbsp;крови. В&nbsp;Бишкеке прошел чемпионат по&nbsp;пощечинам Когда лупят до крови. В Бишкеке прошел чемпионат по пощечинам
В городе Ош болельщики закидали бутылками игроков футбольного клуба В городе Ош болельщики закидали бутылками игроков футбольного клуба
Арген Керимбеков: Соперник бросил спорт, когда я&nbsp;нокаутировал его ногой в&nbsp;голову Арген Керимбеков: Соперник бросил спорт, когда я нокаутировал его ногой в голову
Трясет не&nbsp;только Меркель. Боец ММА после взвешивания не&nbsp;смогла позировать СМИ Трясет не только Меркель. Боец ММА после взвешивания не смогла позировать СМИ
Бизнес
Зарабатывайте на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;MegaCom Зарабатывайте на входящих звонках вместе с MegaCom
ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за&nbsp;шесть месяцев 2019 года ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года
Будьте всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;MegaCom Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке