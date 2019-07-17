Кыргызстанцы стали чемпионами международной интеллектуальной Олимпиады

Кыргызстанцы стали чемпионами международной Олимпиады по интеллектуальным видам спорта. Об этом 24.kg сообщили в отечественной сборной.

Ежегодные состязания проходят 11-19 июля в Пардубице (Чехия). За победу борются представители Австрии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Швейцарии и Чехии. Отечественные спортсмены выступили в трех родственных друг другу играх: тогуз-коргооле, мангале и овари.

Фото Камчыбека Касымова. Эпизод соревнований

На турнире по тогуз-коргоолу среди взрослых Анарбек Джамакеев взял золото, Айзада Бактыбекова — серебро. Среди молодежи победил Марлис Дуулатбеков. В состязаниях по мангале лучшей стала Азиза Жамансартова. На турнире по овари весь пьедестал заняли кыргызстанки Алтынай Шамбетова, Азиза Жамансартова и Айзада Бактыбекова.

В 2018 году на аналогичных соревнованиях сборная КР выиграла три медали.