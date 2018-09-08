ВИК-2018. Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

Кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

В рамках Игр проведены два турнира со статусом чемпионата мира. Один по борьбе алыш, второй — по тогуз-коргоолу.

Среди мужчин звание сильнейшего оспаривали 58 спортсменов из 37 команд. В личном зачете первенствовал Сырттан Сыргак уулу (КР). Вторым стал Хакимжан Елеусинов, третьим — Нурбек Кабиев (оба из Казахстана). В командном зачете победил Казахстан. На втором месте — КР, на третьем — Монголия.

В женской части состязаний играли 27 спортсменок из 16 команд. Чемпионкой стала Асель Далиева, «серебро» у Анастасии Фоос (обе из Казахстана). Бронзовую медаль завоевала Айзада Бактыбекова (КР). Среди команд первую тройку также составили Казахстан, КР и Монголия.

Тогуз-коргоол — интеллектуальный вид спорта, наиболее развитый в КР и Казахстане.

Ранее в рамках Игр завершились состязания по турецкой интеллектуальной игре мангала.