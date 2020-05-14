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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Всемирные игры кочевников перенесены на 2021 год

Всемирные игры кочевников переносятся на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Решение принято с целью организации игр на достойном общего наследия тюркоязычных государств и народов уровне, а также в целях защиты здоровья спортсменов и всех других участников», — отметили в ведомстве.

Провести IV Всемирные игры кочевников планировалось осенью в Турецкой Республике. Предыдущие игры проходили в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152796/
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