Всемирные игры кочевников перенесены на 2021 год

Всемирные игры кочевников переносятся на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Решение принято с целью организации игр на достойном общего наследия тюркоязычных государств и народов уровне, а также в целях защиты здоровья спортсменов и всех других участников», — отметили в ведомстве.

Провести IV Всемирные игры кочевников планировалось осенью в Турецкой Республике. Предыдущие игры проходили в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.