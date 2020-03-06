Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова

Рустам Ибрагимов — разносторонний спортсмен. Он выступал на турнирах по ушу-саньда, рукопашному бою и тайскому боксу. Наибольших успехов достиг в кикбоксинге: девять раз был чемпионом Кыргызстана, четырежды — чемпионом Азии, дважды — призером чемпионата мира. Неделю назад дебютировал в ММА.

На что идут бойцы-профессионалы ради хорошего гонорара? Как он перехитрил соперника из Узбекистана и наказал иракца, где берет силы для работы в четырех местах и почему считает одноклубников своей семьей, 29-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Четырехкратный чемпион Азии, призер двух чемпионатов мира по кикбоксингу Рустам Ибрагимов в гостях у 24.kg. Февраль 2020 года

Когда на кону $10 тысяч

— Вы давно говорили мне о желании попробовать себя в ММА. Что до сих пор удерживало?

— Не было серьезных турниров или их сроки совпадали с чемпионатами по кикбоксингу. Биться просто так неинтересно — важен гонорар. За победу на турнире Bator FC обещали $10 тысяч. На подготовку было лишь две недели, но я рискнул.

Гран-при разыгрывали в весовой категории 61 килограмм . Чтобы в нее уложиться, я сел на диету и скинул почти 7 килограммов . Некоторые участники согнали 13-14. Не представляю, как им это удалось.

— Как на решение дебютировать в ММА отреагировал ваш личный тренер Маралбек Давлеткулов?

— Он не из тренеров-эгоистов, которые говорят ученикам: «Ты будешь выступать только там, где скажу я». У нас взаимопонимание и доверие. Ему было важно, что этот турнир интересен мне.

Фото Рустама Ибрагимова. Рустам Ибрагимов (в центре) перед турниром Bator FC по ММА. Февраль 2020 года

— В турнире участвовали опытные бойцы. Переживали из-за этого?

— Нет. Я тоже опытен. Грэпплинг — единственное, над чем стоило серьезно поработать. В этом помогали чемпионы WEF Нурлан Токтобакиев и Эрнис Оморбеков. Они намного тяжелее меня. Задавали темп, который обычно бывает в боях. Извивались на полу, как змеи, показывали новые для меня приемы. Благодаря этому я хорошо оборонялся.

Соперник знал, что я ударник, и с самого начала переводил бой в партер. После первого раунда у меня из-за борьбы сильно отекли руки и было трудно ими работать. Бил, как в замедленной съемке. Главное — не дал сопернику сделать болевой и удушающий прием. Был момент, когда сам мог выполнить болевой, но не сориентировался. Уступил решением судей.

— Будете еще выступать в ММА?

— Да. Нурлан и Эрнис сказали, что для новичка я выглядел хорошо, и, если продолжу развивать навыки ММА, равных мне не будет. Проанализировал дебют, оценил слабые места. Теперь знаю, на что делать акцент. Будет турнир с хорошим гонораром, выступлю.

Фото @rustam_warrior_ibragimov. Рустам Ибрагимов на одном из зарубежных турниров

Тактика чемпиона

— В чем особенность турниров гран-при?

— У тебя не один профессиональный бой за вечер, а несколько. Финалисты турнира Bator FC, например, провели по четыре боя. В таких условиях важно иметь характер и быть выносливым.

Впервые на турнире такого формата я выступил год назад. В полуфинале встречался с двукратным чемпионом мира по тайскому боксу (по версии Max Muay Thai) Ильхомом Рустамовым из Узбекистана. Поначалу не мог понять, как с ним драться. Он просчитывал ситуацию наперед, пытался меня подловить (и пару раз это сделал). Однако я резко сменил тактику, стал рисковать и давить. Завладел преимуществом и в дополнительном раунде отправил его в нокдаун. Продолжать бой он не стал.

В финале я победил действующего чемпиона мира среди любителей Жандоса Назарбекова из Казахстана.

После турнира болело все тело. Было чувство, будто меня били всю ночь.

— Сколько провели профессиональных боев по кикбоксингу?

— Двенадцать. Один из самых крупных успехов — победа на чемпионате Азии — 2018. Моим соперником был представитель Ирака. Перед боем он сфотографировался с чемпионским поясом, опубликовал снимок в соцсетях и написал, что он принадлежит ему. Я показал иракцу, что спешить не стоило.

Фото @kasymbekov_01. Рустам Ибрагимов (слева) с партнером по сборной Кыргызстана Уланбеком Касымбековым на чемпионате Азии – 2018

В том же году я стал чемпионом мира по версии IBU Kyodokyokushin. В первом раунде после нескольких нокдаунов соперник отказался от боя. Организация турнира хромала. Но я получил хороший опыт.

Из-за произвола судей опускаются руки

— В 2019-м вы за месяц выступили на двух чемпионатах мира. Было тяжело?

— В физическом и моральном плане — нет. Усердно готовился, прошел сборы. Планировал взять две золотые медали.

Вначале выступил в Боснии и Герцеговине на чемпионате мира в разделе «лоу-кик». В четвертьфинале встречался с сербом. Судьи не давали мне очки, мешали атаковать. Этого серба дотащили аж до финала, однако там он проиграл.

ЧМ в разделе «фулл-контакт» проходил в Турции. Денег на билеты и стартовый взнос у меня не было — потратил в Боснии. Сказал старшему тренеру и партнерам по команде, что, скорее всего, не поеду. Мой друг Куан Абдыраимов предложил ветеранам нашего клуба «Маралбек» помочь мне. Они сразу откликнулись и общими силами собрали необходимую сумму. Помогли даже те, кто уехал за рубеж. Было так приятно! «Маралбек» для меня — не просто команда, а семья.

В Турции я выступал с особым энтузиазмом и был достоин золота. Но получил бронзу. В полуфинале решением судей проиграл Жандосу Назарбекову. Хочу вновь встретиться с ним и доказать свое превосходство нокаутом.

— Не опускаются руки из-за произвола судей?

— Бывает так обидно, что хочется все бросить. Ведь знаю, как пашу на тренировках, и понимаю, что заслуживаю победы. Однако, послушав сердце, продолжаю заниматься любимым делом. Верю, что успехов впереди еще много.

На ЧМ-2015 я выиграл серебро. Осталось завоевать золото, и у меня будет полный комплект медалей с чемпионатов мира. Был хороший шанс победить на ЧМ-2017. Но из-за недоразумения нашу сборную туда не допустили. Я сидел на трибуне и смотрел, как побеждают соперники, которые мне по силам.

Буду готовиться к ЧМ-2021.

Победу надо заслужить

— В этом году будут крупные турниры?

— Скоро чемпионат Кыргызстана. Хочу победить и получить место в сборной. Осенью чемпионат Азии. Там будут оспаривать лицензии на Всемирные игры — 2021.

В этом году перехожу в раздел «К-1» и в весовую категорию 63,5 килограмма. В ней несколько топовых бойцов. Они крупнее и выше меня, и поначалу с ними будет непросто.

Фото ГАМФКиС. Рустам Ибрагимов (в центре) с наградой от Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта за достижения в 2019 году

— Вам предлагали сдать бой за деньги?

— Нет. Однако бывало, кто-то хотел стать чемпионом Кыргызстана и просто просил отдать ему победу. Я отказывался, говоря, что ее нужно заслужить.

Тренирую, таксую и люблю маму

— По-прежнему тренируете детей?

— Да. В трех залах. Среди них есть чемпионы КР и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров.

Мечтаю, чтобы как можно больше учеников добились таких же успехов, как нынешнее поколение наших кикбоксеров. К сожалению, некоторые из-за нехватки денег на зарубежные турниры не ездят.

Фото @rustam_warrior_ibragimov. Рустам Ибрагимов (в центре) с учениками на одном из турниров. 2019 год

— Чем еще занимаетесь?

— С января вместе с одноклубником и другом Авазбеком Аманбековым работаю в военной службе внутренней безопасности МВД КР. Командую первой группой по военно-прикладным видам спорта. Мои начальники Исламбек Кенжекулов, Марат Нуралиев и Алмаз Карамурзаев любят спорт. Дали мне подготовиться к турниру по ММА. За это спасибо.

После работы таксую.

— Как отдыхаете?

— Недавно мне подарили религиозную книгу. Когда есть время, читаю и заряжаюсь духовной энергией. Спортсмены должны не только уметь бить, но и думать. Надо заниматься самообразованием.

Кыргызстан вроде маленький, однако я много где не был. С прошлого года восполняю этот пробел. Посетил южный берег Иссык-Куля. Собираюсь объехать всю республику. У нас обалденная природа!

— Вы работаете в четырех местах, тренируетесь, выступаете, пробуете новое. Откуда у вас столько сил?

— От матери. Живем вместе на съемной квартире. Иногда в течение дня не общаемся: я ухожу рано утром и возвращаюсь, когда она уже спит. Бывает, переживает и ждет меня допоздна. Голодает со мной перед турнирами. Она сильна и трудолюбива. Никогда не сдается. Сейчас болеет, но все равно ходит на работу (хотя я прошу этого не делать). Смотрю на маму и тоже хочу все успеть. Она главный мотиватор в моей жизни. Очень ее люблю.

Как складывалась карьера Рустама Ибрагимова до 2017 года, читайте в его предыдущем интервью 24.kg.