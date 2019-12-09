Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу: Государство мои успехи не замечает

Кикбоксер Авазбек Аманбеков — главный претендент на звание спортсмена года в Кыргызстане. Он совершил почти невозможное: за месяц выиграл два чемпионата мира. Первый прошел в октябре в Боснии и Герцеговине, второй — в ноябре в Турции.

Как ему это удалось, кому он посвятил победы и с кем делится опытом, Авазбек Аманбеков рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, двукратный обладатель кубка мира, победитель Азиатских игр Авазбек Аманбеков в гостях у 24.kg

Ему 28 лет. Он трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, победитель Кубка мира и Азиатских игр. Кроме кикбоксинга, выступает на турнирах по ушу-саньда и рукопашному бою. Занимается в бишкекском клубе «Маралбек» у заслуженного тренера КР Маралбека Давлеткулова.

Когда соперники не подарок

— К первому — с лета. Тренировался в основном в нашем клубе. Провел неделю на Иссык-Куле на сборах национальной команды. Туда нас отправила дирекция по неолимпийским видам спорта.

В сентябре съездил в Нур-Султан на крупный международный турнир по рукопашному бою и получил ценный опыт.

На чемпионате Кыргызстана победил, не проведя ни одного боя. Все соперники отказались выходить на ринг. Наверное, я мог бы туда не заявляться и, пользуясь своим именем, потребовать место в сборной. Однако привык соблюдать правила. Чтобы попасть в сборную, надо выиграть чемпионат республики.

— Во время подготовки вы говорили, что для куража надо чаще участвовать в международных турнирах.

— Действительно. Но оказалось, что и без этого можно стать чемпионом мира. Главное — хотеть и верить в себя.

В Боснии и Герцеговине я бился в разделе «лоу-кик». Победив, морально и физически устал. Отдохнул неделю и стал готовиться ко второму чемпионату. Занимался дважды в день.

— На каком чемпионате было сложнее?

— На втором. Он проходил в разделе «фулл-контакт». Некоторые удары, разрешенные в «лоу-кике», там запрещены. У меня было мало времени на подготовку и то, чтобы перестроиться.

Соперники были не подарок. На старте попался мавританец — чемпион мира 2017-го. Во втором круге — сильный марокканец, в бою за золото — туркменистанец, которого я два года назад победил в финалах чемпионата Азии и Азиатских игр. Бой получился очень напряженным. Мы по очереди выходили вперед. В конце я дважды отправил противника в нокдаун и вырвал победу.

— Трудно сказать. Однако точно знаю, что случившееся отразилось на мне. Осталась нереализованная энергия, и теперь я выплеснул ее.

Команда чемпиона

— Кому посвятили триумф?

— В первую очередь родителям. Все тяготы подготовки к турнирам они переносят со мной. Благословляют и всячески помогают.

Спасибо супруге. Некоторые спортсмены боятся жениться, думая, что брак помешает их карьере. А меня семейная жизнь вдохновляет.

Благодарю моего личного тренера Маралбека Давлеткулова и наставника сборной Тахира Марасулова, спарринг-партнеров Довуда Очилова и Азата Барыктабасова. И, конечно, друзей-чемпионов Куана Абдыраимова и Рустама Ибрагимова, которые всегда рядом.

Я офицер военной службы внутренней безопасности МВД КР. Командую группой по спортивным единоборствам. У меня прекрасные условия для тренировок и выездов на турниры. Министр Кашкар Джунушалиев, командующий службой Исламбек Кенжекулов, его заместитель Марат Нуралиев и мой начальник Алмаз Карамурзаев любят и поддерживают спорт. Их вклад в мои победы очень велик. Благодаря им все успеваю.

На мировой арене выступаю не только от себя, но и от имени государства. Защищаю его честь, поднимаю флаг. Каждый кыргызстанец имеет право считать мою победу своей.

— Кроме вышеназванных, могу выделить подписчиков в Instagram. Загружал туда видео во время подготовки и по ходу соревнований. Многие люди, включая незнакомых, писали приятные слова. Это помогало мне собраться с духом.

— Как отреагировало государство?

— Пока никак. Возможно, потому что у меня неолимпийский вид. Тем не менее я заслужил все почести от правительства (квартиру, машину, стипендию) и буду по мере возможности требовать их. Считаю себя одним из самых успешных спортсменов в Кыргызстане. Выиграл все крупнейшие любительские турниры по кикбоксингу. Кроме того, я единственный в стране победитель Кубка мира по ушу-саньда. На сегодня даже стипендию не получаю.

Фото @avazbek_amanbekov. Авазбек Аманбеков с частью своих наград. Февраль 2019 года

Скромный, но справедливый

— Не боитесь звездной болезни?

— В 2013 году, когда я впервые стал чемпионом мира, сестра дважды звонила поздравить. Я был занят и не ответил. Потом она сказала: «Раз ты чемпион, тебе все можно?» Это была шутка, но я задумался. Понял, что люди теперь будут иначе реагировать на мои поступки. Стараюсь быть простым, скромным, человечным и справедливым.

— Мало кто может выиграть чемпионаты мира с интервалом в шесть лет. Как вам удается так долго сохранять форму?

— Благодаря желанию и труду. У нас есть понятие «хозяин веса». Хотел стать хозяином в категории 57 килограммов . Буду им как минимум до 2021-го, когда пройдет следующий ЧМ.

Порой вес растет, и его приходится сгонять. Это изматывает. Однако я ни разу не бросал спорт. Привык к тренировкам. Без них скучно. Даже если нет турниров, занимаюсь через день для поддержания формы. Когда иду в зал и потею, жизнь окрашивается в яркие цвета.

Таланты из Новопавловки

— На каких соревнованиях планируете выступить?

— Подумаю об этом после Нового года. Сейчас надо отдохнуть.

— Чем занимаетесь на досуге?

— По настроению. Играю в футбол, плаваю, читаю, смотрю видео о жизни и о том, как себя вести при разных обстоятельствах.

Фото @avazbek_amanbekov. Авазбек Аманбеков на досуге

— Весной на одном из турниров видел вас в качестве тренера. Кого тренируете?

— В основном школьников. Мой клуб «ААА» находится в Новопавловке.

Из-за подготовки к чемпионатам мира было тяжело уделять ученикам достаточно времени. Они молодцы — все поняли и не разбежались. Думаю, теперь наверстаю.

— Кто-то из учеников может стать чемпионом мира?

— Любой, если захочет и будет над собой работать. Они трудолюбивы и талантливы. Некоторые уже со мной спаррингуются. Уважают меня, но не боятся и на ринге работают как надо. Это помогает им расти.

Фото @avazbek_amanbekov. Авазбек Аманбеков (в центре) с учениками

Новопавловка славится хорошими спортсменами. Например, Куан Абдыраимов — чемпион Азии и обладатель кубка мира по кикбоксингу.

— Воспитываете подопечных или только учите драться?

— Драться не учу. Я ведь не драчун. В боях делаю упор не на силу, а на технику и логику. Учу ребят боксировать и мыслить. В последнее время в конце каждой тренировки рассказываю им о правилах поведения, уважении к старшим и дисциплине. Им интересно.

Об успехах Авазбека Аманбекова с начала карьеры до 2017 года можно узнать из его предыдущего интервью 24.kg.