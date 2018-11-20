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Спорт

Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу

Фото Рустама Ибрагимова. Чемпион мира по кикбоксингу Рустам Ибрагимов

Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. Об этом он сообщил 24.kg.

В Алматы (Казахстан) прошел международный турнир организации IBU Kyodokyokushin. Ибрагимов бился за пояс чемпиона в разделе К1 в весовой категории до 70 килограммов. Противостоял ему казахстанец Мухаммеджан Абдуллаев.

«Примерно на второй минуте первого раунда после нескольких нокдаунов соперник отказался продолжать бой», — отметил Рустам Ибрагимов.

Рустама Ибрагимова
Фото Рустама Ибрагимова. Рустам Ибрагимов (справа) с товарищами по команде

Ранее, в 2018-м, Рустам Ибрагимов стал чемпионом Азии. «Это моя восьмая победа в десяти боях на профессиональном ринге, — добавил спортсмен. — В ближайшее время собираюсь выступить в Бишкеке на турнире по пенчак силату».
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