Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу

Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу. Об этом он сообщил 24.kg.

В Алматы (Казахстан) прошел международный турнир организации IBU Kyodokyokushin. Ибрагимов бился за пояс чемпиона в разделе К1 в весовой категории до 70 килограммов. Противостоял ему казахстанец Мухаммеджан Абдуллаев.

«Примерно на второй минуте первого раунда после нескольких нокдаунов соперник отказался продолжать бой», — отметил Рустам Ибрагимов.

Фото Рустама Ибрагимова. Рустам Ибрагимов (справа) с товарищами по команде

Ранее, в 2018-м, Рустам Ибрагимов стал чемпионом Азии. «Это моя восьмая победа в десяти боях на профессиональном ринге, — добавил спортсмен. — В ближайшее время собираюсь выступить в Бишкеке на турнире по пенчак силату».