Победа нокаутом. Кыргызстанец Дастан Шаршеев стал чемпионом мира по кикбоксингу

Накануне в Бишкеке прошел «Турнир сильнейших», собравший созвездие бойцов-профессионалов. В программе было 10 боев с участием титулованных спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, России, Казахстана и Беларуси.

На церемонии открытия президент Федерации кикбоксинга КР Александр Воинов отметил, что кыргызстанцы часто ездят на заграничные турниры и достойно защищают честь страны. Но и перед своими болельщиками надо показывать хорошие бои. Это важно для дальнейшего развития кикбоксинга в стране. Поэтому «Турнир сильнейших» — знаковое событие.

Шесть боев из десяти были рейтинговыми. В весе до 58 килограммов наш Шерзод Кабутов сразу обрушил на узбекистанца Лазиза Бегматова град ударов и на исходе первой минуты отправил его в технический нокаут.

В этой же категории обладатель всех возможных трофеев любительского кикбоксинга Авазбек Аманбеков (Кыргызстан) встречался с Достоном Косимовым (Узбекистан). Кыргызстанец дрался задорно, то и дело используя эффектные приемы из своего богатого арсенала, и победил по итогам трех раундов.

Бой в весе до 60 килогрммов между Чынгызом Бегматовым (Кыргызстан) и Шохрузом Сайфуллаевым (Узбекистан) тоже длился три раунда. В первом наш боец присматривался к сопернику, а во втором и третьем был наголову его сильнее и взял верх единогласным решением судей.

Куда более напряженным получился поединок в весе до 68 килограммов между Аброром Хакимовым (Кыргызстан) и Жомолиддином Насировым (Узбекистан). Местный боец победил раздельным решением судей и ценой разбитого носа.

В весе до 71 килограмма кыргызстанец Адилет Бекжан уулу схлестнулся с узбекистанцем Наврузом Жуманазаровым. Наш кикбоксер бился самозабвенно, порой на грани фола и развеселил болельщиков. Он также праздновал победу.

В единственном женском бою в весе до 57 килограммов кыргызстанка Шахриза Халилова уверенно победила узбекистанку Мухае Эркинову. Одна из самых ярких спортсменок Кыргызстана подошла к выбору прически и костюма творчески и украсила собой турнир.

Фото 24.kg. Шахриза Халилова (слева) на «Турнире сильнейших» по кикбоксингу

В рамках состязаний прошел мини-турнир Гран-при, где сразились спортсмены из четырех стран. Кыргызстан представлял Рустам Ибрагимов. В полуфинале он дрался с узбекистанцем Ильхомом Рустамовым и, показалось, берег силы. Трех раундов судьям для определения лучшего не хватило, и они назначили дополнительный. Тут уж кыргызстанец предстал во всей красе и нокаутировал оппонента.

В решающем поединке нашему кикбоксеру достался в соперники действующий чемпион мира среди любителей Жандос Назарбеков (Казахстан). Бой оказался самым упорным за вечер и вполне достойным финала ЧМ. Рустам Ибрагимов победил раздельным решением судей, получил в награду кубок и хороший денежный приз.

Ключевой поединок, в котором разыгрывался титул чемпиона мира по версии WBKF, оставили напоследок. В нем сошлись Дастан Шаршеев (Кыргызстана) и Алексей Додонов (Россия).

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Дастану Шаршееву завтра исполнится 29 лет. Он давно известен любителям спорта. На турнирах среди профи по кикбоксингу до этого дня провел 25 боев и одержал 19 побед. Является чемпионом Центральной Азии. Также выигрывал соревнования по муай-тай, бирманскому боксу и ММА. Поворотной точкой в его карьере стал случай, произошедший в 2017-м, когда на одном из зарубежных турниров судья пригрозил ему депортацией. Настал звездный час амбициозного кыргызстанца. Его имя на слуху, у него масса поклонников. Доверив ему титульный бой, K-1 Promax не ошиблась и привлекла к себе внимание общественности. Бой был интересен еще и тем, что до него в родных стенах Шаршеев не выступал с 2014-го

Алексей Додонов (которому уже хорошо за 30) — двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по версии Tatneft. На профессиональном ринге одержал 35 побед в 50 поединках.

Не было сомнений, что Дастан выиграет чемпионский пояс. Он заслужил его своей преданностью спорту. С самого начала он завладел инициативой. Соперник на его фоне выглядел почти как новичок и долго не продержался. Во втором раунде Шаршеев сделал комбинацию из двух ударов по голове Додонова, и тот рухнул. Это был нокаут и идеальное окончание турнира.

Ни одного боя в этот вечер хозяева ринга не проиграли. Будем надеяться, следующего профессионального турнира нашим любителям кикбоксинга не придется ждать долго и все его участники, особенно иностранцы, будут в расцвете сил.