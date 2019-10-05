Великолепная тройка. Как бойцы из Кыргызстана готовятся к чемпионату мира

Кикбоксеров Авазбека Аманбекова, Рустама Ибрагимова и Куана Абдыраимова не зря называют великолепной тройкой. Они закадычные друзья: вместе тренируются, побеждают, поддерживают друг друга в спорте и жизни. Все титулованные и составляют костяк сборной Кыргызстана. Ныне готовятся к чемпионатам мира. Корреспондент 24.kg понаблюдал за их тренировкой.

Фото из архива Рустама Ибрагимова. Слева направо: Авазбек Аманбеков, Куан Абдыраимов, Рустам Ибрагимов

Все бойцы из этой тройки специализируются на нескольких единоборствах. Зачастую ездят на турниры одной командой. Но в этот раз Куан отправится в Китай на ЧМ по ушу-саньда, а Рустам и Авазбек — в Боснию и Герцеговину на ЧМ по кикбоксингу (раздел «лоу-кик»). Первый турнир пройдет 19-23 октября, второй — 19-27 октября.

Второй месяц кикбоксеры усиленно готовятся в родном клубе «Маралбек» под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Маралбека Давлеткулова. На прошлой неделе завершили этап физподготовки, а эту посвятили тактике и парной работе. Скоро начнут тренировать выносливость.

«На чемпионате мира важно быть раскрепощенным. Для этого необходима обкатка. Чем больше проводишь боев, тем лучше. В начале сентября ездил с Авазбеком в Нур-Султан на турнир по рукопашному бою, затем выступил в Бишкеке, — сообщил 24.kg Рустам Ибрагимов. — Четыре года назад я стал серебряным призером ЧМ. Сейчас нацелен только на золото. Крепких соперников много. Одного из них, действующего чемпиона мира, я в этом году уже побеждал. Моя самая сильная сторона — дух. Никогда не сдаю назад».

Фото из архива Рустама Ибрагимова. Рустам Ибрагимов (справа) на одном из турниров

Авазбек Аманбеков — один из лучших кикбоксеров 2010-х. Он чемпион мира — 2013, серебряный призер ЧМ-2015. В 2017 году был в отличной форме — победил на Азиаде в помещениях и по боевым искусствам. Поехал на ЧМ, но, как и другие члены сборной КР, выступить не смог. Вмешались непредвиденные обстоятельства.

«Я тогда сильно расстроился. Однако меня это не сломало. На все воля Аллаха. Настолько привык к тренировкам, что не представляю свою жизнь без них, — признался боец 24.kg. — Подготовкой к ЧМ доволен. Все идет по плану. Единственное — для куража было бы хорошо выступить за рубежом пару раз».

Один из секретов успеха Авазбека и Рустама в том, что они почти одного веса (57 и 60 килограммов). Проводят вместе спарринги и подстегивают друг друга заниматься на пределе возможностей.

Фото из архива Авазбека Аманбекова. Авазбек Аманбеков (слева) на одном из турниров

Тяжеловесу Куану спарринг-партнеров не хватает. Благо, что помогают ветераны «Маралбека» и представители других клубов.

«Это первый случай, когда чемпионаты мира по моим любимым видам спорта пройдут одновременно, — сказал 24.kg Куан Абдыраимов. — Стоял перед тяжелым выбором. Посоветовавшись с тренером, решил биться по ушу-саньда. Надеюсь, с третьей попытки стану чемпионом мира. На ЧМ-2015 взял серебро, а в 2017-м в первом бою сломал нос и врач снял меня с турнира».

В 2018-м он женился и полтора года отдыхал от спорта. Вернулся в сентябре на чемпионате Кыргызстана. «Был в неважной форме, но все равно победил, — отметил боец. — Набираю форму и параллельно решаю финансовый вопрос: лететь на ЧМ придется за свой счет. Живу в Новопавловке. Уверен, что айыл окмоту мне поможет. Ранее он уже помогал, за что я очень благодарен».

«Шанс стать лучшим в кикбоксинге у меня еще будет — в ноябре в Турции пройдет ЧМ в разделе «фулл-контакт», — заключил он.

Фото из архива Куана Абдыраимова. Куан Абдыраимов (слева) на одном из турниров

Маралбек Давлеткулов отказался дать прогноз о выступлении подопечных, сославшись на суеверие. «Смотрел ЧМ-2017. Авазбек и Рустам могли минимум выйти в финал. С тех пор они не потеряли форму. Травм нет. Думаю, все будет хорошо, — добавил он 24.kg. — У Куана серьезная конкуренция — в его весе выступят четыре чемпиона мира. Но я верю в него».