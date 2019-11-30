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Спорт

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

Фото @kickboxingkyrgyzstan. Авазбек Аманбеков на чемпионате мира в Турции

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тахир Марасулов.

Чемпионат мира прошел 23-30 ноября в Анталье (Турция). Нашу страну представляли девять бойцов. Авазбек Аманбеков в разделе «фулл-контакт» в весовой категории 57 килограммов одолел представителей Маврикия, Марокко и Туркменистана.

В этом же разделе в весе 60 килограммов кыргызстанец Рустам Ибрагимов завоевал бронзу.

Тахира Марасулова
Фото Тахира Марасулова. Слева направо: Авазбек Аманбеков, Тахир Марасулов, Рустам Ибрагимов

Месяц назад Авазбек Аманбеков стал чемпионом мира в разделе «лоу-кик». У него также было золото на ЧМ — 2013.
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30 ноября, суббота
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