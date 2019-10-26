Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков сегодня стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тахир Марасулов.

ЧМ проходит 19-27 октября в Сараево (Босния и Герцеговина). Медали разыгрываются в трех разделах — «лайт контакт», «лоу кик» и «К1». Авазбек Аманбеков выступал в разделе «лоу кик» в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала он победил Мустафу Абеда Аль Хафеза (Палестина), затем был сильнее Ромео Ороско (США) и Жана Кристофера Уоррена Робертсона (Мавритания). В финале Авазбек Аманбеков одолел Мухаммеда Саита Онсула (Турция).

В этом же разделе в весе до 67 кг кыргызстанец Аброр Хакимов провел три поединка и стал бронзовым призером. «В сборной КР было восемь бойцов. Некоторые пострадали из-за необъективного судейства», — отметил наставник.

Это был четвертый чемпионат мира в карьере Авазбека Аманбекова. На ЧМ — 2011 он уступил в стартовом бою, на ЧМ — 2013 взял золото, а на ЧМ — 2015 — серебро. Как он готовился к нынешнему чемпионату, можно узнать здесь.