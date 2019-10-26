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Спорт

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу

Фото Федерации кикбоксинга Кыргызстана. Авазбек Аманбеков (справа) - двукратный чемпион мира по кикбоксингу

Кыргызстанец Авазбек Аманбеков сегодня стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тахир Марасулов.

ЧМ проходит 19-27 октября в Сараево (Босния и Герцеговина). Медали разыгрываются в трех разделах  «лайт контакт», «лоу кик» и «К1». Авазбек Аманбеков выступал в разделе «лоу кик» в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала он победил Мустафу Абеда Аль Хафеза (Палестина), затем был сильнее Ромео Ороско (США) и Жана Кристофера Уоррена Робертсона (Мавритания). В финале Авазбек Аманбеков одолел Мухаммеда Саита Онсула (Турция).

В этом же разделе в весе до 67 кг кыргызстанец Аброр Хакимов провел три поединка и стал бронзовым призером. «В сборной КР было восемь бойцов. Некоторые пострадали из-за необъективного судейства»,  отметил наставник.

Это был четвертый чемпионат мира в карьере Авазбека Аманбекова. На ЧМ  2011 он уступил в стартовом бою, на ЧМ  2013 взял золото, а на ЧМ  2015  серебро. Как он готовился к нынешнему чемпионату, можно узнать здесь.
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