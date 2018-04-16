Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира

Четырехкратная чемпионка мира по тайскому боксу, двукратная обладательница кубка мира и чемпионка Азии по кикбоксингу (К-1), серебряный призер ЧМ по рукопашному бою, лучшая спортсменка КР-2016. Все это регалии Шахризы Халиловой — одной из самых разносторонних спортсменок в стране. Недавно она защитила титул чемпионки мира по муай тай и полна желания покорять новые вершины. О преданности любимому делу, предательстве тренеров, спортивной философии и своих женских качествах Шахриза Халилова рассказала ИА «24.kg».

Как у Ван Дамма

— Вы специалист по многим видам спорта. А с какого начинали?

— С бальных танцев. Побеждала на танцевальном ринге. Именно тогда прониклась соревновательным духом и потянуло в единоборства.

— Почему не стали развивать танцевальную карьеру?

— Партнер уехал в Казахстан, и выступать стало не с кем. В турнирах не участвую, но танцевать не бросила. Занимаюсь восточными и социальными танцами. Это расслабляет и координирует, что неплохо для бойца.

— Сразу удалось проявить себя в единоборствах?

— Из секции по карате, куда пошла в 12 лет, меня выгнали за агрессивное поведение. Не знала, что у карате есть разновидности, не предполагающие сильных ударов. Думала, раз вышел на бой, можно бить до крови, как в фильмах с участием Ван Дамма!

Затем занялась тайским боксом, а после — кикбоксингом.

— Какой вид больше всего по душе?

— Сейчас — тайский бокс. А вообще, люблю все единоборства, где есть удары руками, ногами, локтями, коленями и броски.

Очень нравится бокс. Увлеклась им в 2010-м, когда стали проводить чемпионаты КР среди женщин. С ходу взяла «золото». Причем со сломанным носом: мне в него врезали головой.

Фото из архива Ш.Халиловой. В профессиональном бою по тайскому боксу в Омске. 2015 г.

Удар в спину

— Кто ваш первый тренер?

— Не хочется его вспоминать. Он меня ничему не научил. Не желал тратить время, думая, что вскоре брошу спорт. В секциях к девушкам такое отношение не редкость. Мной занимались ребята чуть постарше, тренировавшиеся в том же зале.

Своим наставником считаю Александра Воинова. После нескольких предательств, которые я пережила в спортивной жизни, он разглядел во мне потенциал, помог преодолеть моральные барьеры, привил дисциплину, научил боксировать, а не просто драться.

— Имеете в виду предательство тренеров?

— Да, когда от тебя отказываются. К примеру, в 2009-м на дебютном ЧМ по тайскому боксу уступила в полуфинале. Повернулась в свой угол, а там никого нет. Мне было всего 17, и я остро нуждалась в моральной поддержке. Но тренер бросил меня.

Против правил

— Какие впечатления от недавнего ЧМ?

— Он проводился в Бангкоке Всемирной федерацией WMO. Я отстаивала чемпионский пояс, добытый в 2017-м. Провела три поединка: два выиграла нокаутом, а один по очкам. Стала чемпионкой с рассечением брови — в одном из боев мне ударили головой в лицо. Не везет — противницы часто действуют против правил.

— Наверное, нелегко девушке переносить травмы...

— Оказывается, пока тысячу раз не травмируешься, всех тонкостей боевых искусств не поймешь. Вывихи, разрывы, трещины — для меня обычное дело. На мне не раз ставили крест из-за травм. Как-то врач посоветовал беречься и ограничить число тренировок. Я кивнула и пошла в зал. Через месяц выиграла чемпионат КР по боксу.

На ЧМ-2018 выступала после очередного серьезного повреждения. Рисковала здоровьем, но выполнила задачу. Поняла, что верить нужно только в себя и Всевышнего. И я верю. Дай бог, вы обо мне еще услышите.

След в истории

— Какие теперь планы?

— Хотелось бы выступить на турнире по боксу на Олимпийских играх. Говорят, у девушек туда пробиться больше шансов, чем у мужчин. Вхожу в сборную КР, правда, на международные турниры нас, в отличие от парней, не возят.

Еще ни одна кыргызстанка не была чемпионкой мира по боксу или кикбоксингу. Хочу стать первой и оставить след в истории.

Сейчас готовлюсь к ЧА по кикбоксингу, который пройдет в мае на Иссык-Куле. Это будет для меня первое масштабное мероприятие в КР после профессионального боя, прошедшего в 2014-м. Драться дома — большая ответственность и одновременно поддержка земляков. Надо утереть нос недоброжелателям.

— Такие есть?

— Вокруг много людей, которые не рады моим успехам. Открыто ничего не говорят, но с удовольствием вставляют палки в колеса.

Фото из архива Ш.Халиловой. На чемпионате Азии-2016 по кикбоксингу

Инь и ян

— Какая вы по характеру?

— Иногда не могу себя понять. Я словно инь и ян: резко меняюсь. Порой бываю очень вспыльчивой, а иногда слишком ранимой. Мама думает, что я мечтатель. Папа считает, что я солдафон и должна была родиться мальчиком.

— Должно быть, родители вами гордятся?

— Поначалу не одобряли мои увлечения. Переживали, когда приходила домой со сломанным носом и выбитыми пальцами. Думали, побешусь и успокоюсь. Покойная ныне бабушка говорила: «Надо девочке со всем этим завязывать. Выдайте ее замуж». И я пообещала маме: «В один прекрасный день обязательно остановлюсь. Может, должен появиться человек, благодаря которому это сделаю». Пока такого не встретила.

— Детей любите?

— Обожаю. Есть племянница, и я в ней души не чаю. Говорят, мы с ней похожи характерами. Иногда просит подержать подушку и лупит по ней, приговаривая: «Буду чемпионкой мира, как тетя».

Фото из архива Ш.Халиловой. Четырехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Шахриза Халилова

— Готовить умеете?

— С 12 лет. Мама нас с сестрой муштровала: дома может быть не прибрано, но еда должна быть обязательно. Готовишь невкусно — казан тебе на голову. Могу приготовить все блюда нашей национальной кухни. Коронное — лагман.

Еще мама научила вязать. Говорила, что это пригодится мне в спорте и жизни. И действительно, когда вяжу, успокаиваю нервы.

Фото из архива Ш.Халиловой. Четырехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Шахриза Халилова

До первой слезинки

— Спарринги проводите с мужчинами?

— Да. Своих спарринг-партнеров очень люблю. Они меня, конечно, отчаянно бьют, но я после этого не испытываю особых трудностей с девушками. У меня такой закон: если хочешь давать по шее бабам, получай от мужиков!

Самый любимый спарринг-партнер — чемпион мира-2015 Уланбек Касымбеков. Помогал мне освоить кикбоксинг, когда пришла в него из тайского бокса (эти два вида в плане динамики сильно отличаются). Долго и сильно меня бил. Но до первой слезинки: никогда не забывал, что я девушка. Была очень рада, когда он после травмы выиграл чемпионат КР.

— Парни совсем не щадят на тренировках?

— Лупят с особым энтузиазмом. Иногда чувствуешь, как тренеры их натравливают: «Ты что, девчонке проигрываешь?!» У нас спарринги оцениваются как реальные бои.

Фото из архива Ш.Халиловой. На чемпионате мира-2017 по тайскому боксу

Чаша знаний

— На конкурсах красоты выступали?

— Поступив в юридический колледж, участвовала в конкурсе «Мисс КНУ». Победила студентка четвертого курса, а я стала второй. Так плакала! Организатор утешал: «У тебя все впереди. Скоро она уйдет и тебе не будет равных». Но я не успокаивалась: не могу быть второй, должна во всем быть первой!

— Значит, учились на юриста?

— Окончила при КНУ юридический колледж, а затем меня переманили на кафедру боевой и физической подготовки Академии МВД. Отучилась там, имею звание лейтенанта. Но по профессии работать не стала. Если идти в правоохранительные органы, будешь привязан к службе и не сможешь выезжать на турниры без разрешения начальника. Я пока хочу боксировать.

У единоборств своя философия: невозможно освоить их в совершенстве, не делясь знаниями. Образно говоря, если твой сосуд полон, поделись содержимым, и в него войдет еще больше. Поэтому стала тренером. Уже восемь лет практикую.

— Кого тренируете?

— Вначале занималась с малышами. Потом поняла, что мне проще с мужчинами. Я не агрессивный тренер, хотя ради дела могу и палкой ударить (смеется).

Двух кикбоксеров выставляла на чемпионате КР среди юниоров и молодежи. Среди взрослых выпускать пока не рискую. Забочусь о них, словно садовод о цветочках.

Быть играющим тренером непросто. Ученики привыкают к тебе, как к маме, и переживают, если едешь на свой турнир и оставляешь их без присмотра.

Условный рефлекс

— Использовали бойцовские навыки в жизни?

— Приходилось. К примеру, при задержании подозреваемых на практике в Академии МВД. Хотя мне не особо давали развернуться.

И на улице тоже. Последнее время таких проблем нет. Наверное, стала более узнаваемой. А раньше бывало. Помню, вечером остановили молодые люди, и один потянулся, чтобы поцеловать. У меня сработал рефлекс: нанесла левый боковой и тут же добавила ногой в голову. Ударила вроде несильно, но мальчик оказался на земле. Это был нокдаун! Его друг закричал: «Что ты сделала?» Позвал еще каких-то ребят. Я поняла, что сейчас придет толпа, и бросилась наутек. Сейчас вспоминаю это с улыбкой, а тогда пережила стресс. Ситуация могла закончиться иначе, окажись на моем месте неподготовленная девушка. Хорошо, что им попалась именно я. Проучила их.

— Позже собираетесь работать в милиции?

— Думаю, да. Не зря же столько занималась на юрфаке. Не уверена, что эта система мне подходит, но, говорят, из меня получится хороший оперуполномоченный. Шустрая, коммуникабельная. Если мне что-то интересно, изучаю это не поверхностно, а глубоко.

Фото из архива Ш.Халиловой. На чемпионате мира-2018 по тайскому боксу

Со смыслом и без

— У вас есть хобби?

— Люблю читать книги. Нравится творчество Бальзака. У него свой почерк, яркая манера преподнести историю. Встречаются сильные, наполненные смыслом фразы. Иногда их прямо в книжке для себя подчеркиваю. Интересно и то, что у него много произведений, связанных с юриспруденцией.

Обожаю кубик Рубика! Он развивает скорость мышления — полезный навык в единоборствах. Меня этим хобби заразил тренер по боксу Акыйкат Абаев. Показал четырехлетнего малыша, собирающего кубик за две минуты. «А ты, — говорит, — большая тетка, собрать не можешь!»

Люблю быть дома. Свободного времени мало (в неделю у меня 13 тренировок плюс работа), стараюсь посвящать его семье.

Фото из архива Ш.Халиловой. Еще одна страсть чемпионки - кони

— Какие качества цените в людях?

— Доброту, искренность и умение прощать. Лучше, если человек выскажет мне все претензии в лицо, чем будет улыбаться и говорить гадости за спиной. Люблю, чтобы мужчина был мужчиной и отвечал за свои слова. Не люблю, когда люди друг другом пользуются. Сейчас это распространенное явление.

У меня, к сожалению, не очень много друзей. Их и нет, наверное. У всех есть какой-то интерес. Мои друзья — моя семья. Но есть много замечательных людей, с которыми я в хороших отношениях. Хочется, чтобы их было еще больше. Чтобы независимо от ситуации всегда относились к тебе хорошо, потому что знают тебя настоящую. И больше бы настоящих людей — без тех понтов, которые сейчас в моде.