Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу

Кыргызстанец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, 12 сентября в Ташкенте прошел турнир по профессиональному кикбоксингу с участием клубов «Гермес Профи» (Кыргызстан) и MA PRO (Узбекистан). Исход встречи — 3:2 в пользу отечественной команды.

«В рамках противостояния Дастан Шаршеев выиграл титул чемпиона ЦА в разделе К1 по версии WAKF», — рассказали в федерации.

«После годового перерыва в карьере решил вернуться в большой спорт. Готовился на родине в клубе «Гермес Профи» под руководством заслуженного тренера КР Александра Воинова и главного тренера сборной страны Тахира Марасулова, — написал Дастан Шаршеев на своей странице в соцсети. — В бою за титул чемпиона ЦА встречался с семикратным чемпионом Узбекистана, двукратным финалистом чемпионата мира по муайтай IFMA. Следующий поединок проведу в Бишкеке».