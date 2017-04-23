Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией.

В городе Казани прошел Tatneft Cup — чемпионат мира по боям по правилам TNA. В 1/8 финала кыргызстанец Дастан Шаршеев встречался с Антоном Калининым (РФ). По итогам боя по решению судей победу праздновал россиянин. Отечественный боец с таким исходом боя не согласился и отказался покидать ринг. Пришла охрана, но на ее уговоры выйти с ринга он не откликнулся. В зрительном зале многие в это время высказывались в его поддержку. «Сейчас тебя просто депортируют из страны или же закроют», — сказал судья, пытаясь убедить Шаршеева покинуть ринг.

После этого Дастан взял у ведущего микрофон и выступил перед аудиторией. «Добрый вечер, дорогой Татарстан! Я здесь второй раз. Мне так приятно, люди здесь добрые. Вы все видели — я выиграл. TNA — турнир справедливый. А сегодня это было справедливо? Задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Вам всем спасибо за то, что болели. Алга, Кыргызстан», — сказал Дастан Шаршеев и покинул ринг.

Видео боя:

Скандал после боя: