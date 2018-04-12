По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе возбудили уголовное дело

По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе, где подожгли имущество китайской компании, милиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что дело возбудили по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», «Массовые беспорядки» УК КР.

«В настоящее время сотрудники милиции полностью контролируют ситуацию, обеспечивая общественный порядок, совместно с местными органами власти проводят разъяснительную работу. По возбужденному уголовному делу проводят все необходимые оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в МВД.

Местные жители сообщили ИА «24.kg», что, несмотря на стабильную обстановку, из Бишкека привлекли дополнительные силы милиции. «В настоящий момент все спокойно, людей на улицах нет», — расказали редакции.

Вчера в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области местные жители вышли на митинг с требованием остановить строительство фабрики, принадлежащей китайской компании «Джи Эл Макмал Девелопинг». Митингующие сожгли лабораторию, складские помещения и офисное здание предприятия. В беспорядках пострадали три милиционера.