Три милиционера пострадали на митинге в Тогуз-Тороуском районе

Во время митинга в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области пострадали три милиционера. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, сотрудники милиции пострадали, когда местные жители стали бросать камнями в представителей межведомственной группы.

«Межведомственная комиссия (более 30 человек) проводила разъяснительную работу по золотоизвлекательной фабрике компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» с местными жителями. На встречу собралось около тысячи местных жителей. Однако до начала разъяснительной работы собравшиеся стали кидать камни в сторону комиссии и сотрудников милиции. В это время трое милиционеров пострадали. Один из них в больнице», — рассказал Бакыт Сеитов.

Это были милиционеры, стоявшие в оцеплении. Их никто не избивал. Бакыт Сеитов

Начальник пресс-службы МВД отметил, что в настоящий момент обстановка в районе стабилизировалась, люди расходятся.

«На месте находятся представители областной и районной администраций. Сотрудники милиции обеспечивают общественный порядок. Усиление подразделений милиции пока не рассматривается», — добавил Бакыт Сеитов.