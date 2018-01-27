За сутки 30 светофоров вышли из строя в Бишкеке

В настоящее время по городу Бишкеку установлено 245 светофорных объекта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

По ее данным, за сутки было исправлено 30 светофоров, вышедших из строя. После обеда из-за неисправности кабеля не работали два светофорных объекта — на пересечении улицы Московской и бульвара Эркиндик и улиц Киевской и Кулиева. Движение на перекрестках регулировалось вручную сотрудниками УОБДД по Бишкеку. Поломка устранена.

«Горожане, которые увидели неработающий светофорный объект, могут звонить по номерам 0 770 985057 или 0 312 531087», — говорится в сообщении.

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.