Побег из ИВС. Задержан четвертый беглец

Задержан четвертый сбежавший 27 ноября из ИВС Сокулукского РОВД — Кайрат Джанботоев, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщило МВД КР.

По данным ведомства, он пойман на территории Московского района Чуйской области.

Во вторник пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1. В среду сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор.