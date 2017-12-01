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Побег из ИВС. Задержан четвертый беглец

Задержан четвертый сбежавший 27 ноября из ИВС Сокулукского РОВД — Кайрат Джанботоев, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщило МВД КР.

По данным ведомства, он пойман на территории Московского района Чуйской области.

Во вторник пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1. В среду сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор.
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