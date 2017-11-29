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Общество

Побег из ИВС. Задержан еще один беглец

Бойцы СОБР задержали накануне поздно вечером еще одного сбежавшего из ИВС Сокулукского РОВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека. 

По данным ведомства, беглец пойман в столице на территории Ленинского района.  Кого именно задержали, в милиции пока не уточняют.

Вчера были пойманы Рамиль Базаркулов, обвиняемый в убийстве, и Бакыт Дилдешев. Ему инкриминируют разбой. Оба водворны в СИЗО-1. 

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Они обвиняются в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор. 
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