Побег из ИВС. Задержан еще один беглец

Бойцы СОБР задержали накануне поздно вечером еще одного сбежавшего из ИВС Сокулукского РОВД. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, беглец пойман в столице на территории Ленинского района. Кого именно задержали, в милиции пока не уточняют.

Вчера были пойманы Рамиль Базаркулов, обвиняемый в убийстве, и Бакыт Дилдешев. Ему инкриминируют разбой. Оба водворны в СИЗО-1.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Они обвиняются в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Свердловского РОВД, начальники получили выговор.