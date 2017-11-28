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Происшествия

Побег из ИВС. Двое сбежавших задержаны

Двое из четырех подследственных, сбежавших накануне из ИВС Сокулукского РОВД, задержаны. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Кого именно из беглецов удалось задержать, в ГУВД региона пока не сообщают. Известно, что сбежавших нашли на территории Первомайского района Бишкека. Для конвоирования на место выехали бойцы СОБР.

Напомним, вчера из ИВС бежали четверо подследственных. Они обвиняются в грабеже, убийствах и разбое. Чуйская прокуратура допрашивает милиционеров РОВД, дежуривших в сутки побега. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.
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