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Происшествия

Нашел крутой номер и решил пошутить. В Бишкеке задержали водителя спецмашины

Накануне на дороге в Бишкеке произошел еще один инцидент. Водитель на спецмашине, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил сын президента переходного периода Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.

Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей стороне, водитель перестроился, но, проезжая мимо, показал средний палец.

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Ночью его задержали сотрудники УПМ столицы. Как сообщили ИА «24.kg» в ведомстве, 22-летний задержанный утверждает, что номер 0003ВВ он нашел в районе аэропорта «Манас» и решил просто пошутить. Сейчас выясняется, кому именно принадлежал госномер. В УПМ добавили, что машина зарегистрирована на шутника-водителя.

Отметим, в Кыргызстане резко возросло количество аварий из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. 83 процента ДТП в стране происходит по вине водителей. За год только в Бишкеке количество аварий выросло на 81 процент. С начала 2017-го в Кыргызстане в результате ДТП погибли 695 человек, около восьми тысяч получили ранения
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