Нашел крутой номер и решил пошутить. В Бишкеке задержали водителя спецмашины

Накануне на дороге в Бишкеке произошел еще один инцидент. Водитель на спецмашине, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил сын президента переходного периода Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов.
Когда дорогу нарушителю преградила другая машина, двигавшаяся по своей стороне, водитель перестроился, но, проезжая мимо, показал средний палец.
Отметим, в Кыргызстане резко возросло количество аварий из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. 83 процента ДТП в стране происходит по вине водителей. За год только в Бишкеке количество аварий выросло на 81 процент. С начала 2017-го в Кыргызстане в результате ДТП погибли 695 человек, около восьми тысяч получили ранения.