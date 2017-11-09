21:02
+3
USD 69.75
EUR 81.24
RUB 1.18
Происшествия

Почти 700 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала года

За 10 месяцев 2017 года на дорогах Кыргызстана погибли 695 человек. Это на 9,8 процента меньше, чем в 2016-м. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, с начала года в республике произошло 5 тысяч 197 аварий. Это на 8,3 процента больше данных за аналогичный период 2016-го. Сократилось число погибших, но увеличилось число раненых в авариях. В авариях получили различные травмы 7 тысяч 839 человек, что на 6,5 процента больше, чем в прошлом году.

Львиную долю ДТП составляют наезды на пешеходов (42,9 процента) и столкновение автомобилей (33 процента). Кроме того, статистика показывает, что 21 процент аварий происходит по вине водителей со стажем менее трех лет.
Ссылка:
просмотров: 1212
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле мужчина сбил насмерть пешехода и скрылся
На автодороге Бишкек — Ош в ДТП погибли три человека
Очередное ДТП. Погибла женщина
Кыргызстанцев среди пострадавших от землетрясения в Иране нет
Еще ДТП на Иссык-Куле. Погиб водитель «Нивы»
В ДТП на автодороге Балыкчи — Каракол погибли трое
Водитель, сбивший насмерть шестилетнюю девочку и ее тетю, был пьян
В Нарынской области задержан сбивший ребенка водитель
За год число аварий в Бишкеке выросло на 81 процент
На дороге Бишкек — Торугарт столкнулись три автомобиля. Есть погибший
Популярные новости
Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном
В&nbsp;дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула В дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула
В&nbsp;Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом
В&nbsp;Кеминском районе поминки закончились убийством В Кеминском районе поминки закончились убийством
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева