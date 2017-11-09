Почти 700 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала года

За 10 месяцев 2017 года на дорогах Кыргызстана погибли 695 человек. Это на 9,8 процента меньше, чем в 2016-м. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, с начала года в республике произошло 5 тысяч 197 аварий. Это на 8,3 процента больше данных за аналогичный период 2016-го. Сократилось число погибших, но увеличилось число раненых в авариях. В авариях получили различные травмы 7 тысяч 839 человек, что на 6,5 процента больше, чем в прошлом году.

Львиную долю ДТП составляют наезды на пешеходов (42,9 процента) и столкновение автомобилей (33 процента). Кроме того, статистика показывает, что 21 процент аварий происходит по вине водителей со стажем менее трех лет.